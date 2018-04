Direto da Fonte

Executivos responsáveis pela Copa 2014 estão preocupados com a visita que emissários da Fifa farão hoje ao Maracanã, ainda em reforma. Isso porque a entidade não recebeu do comitê carioca nenhum documento solicitado. Desde julho.

Espera-se que sejam entregues cronograma de obras e revisão de projetos em andamento.

Livro-caixa

Luiz Gonzaga Belluzzo prepara-se para divulgar minuciosa prestação de contas dos dois anos que esteve à frente do Palmeiras. Mas só quando baixar a poeira da eleição da nova direção, que resultou em bate-boca anteontem.

O ex-presidente promete capítulo especial sobre o pagamento de impostos atrasados.

Caraminholas

A estratégia de Kassab para as duas próximas eleições está dando nó na cabeça de políticos paulistas. Apesar do iminente embate com Alckmin, o prefeito não para de convidar tucanos para o seu governo.

O último foi Floriano Pesaro, alckmista de primeira hora. Ele foi sondado para liderar o governo na Câmara Municipal.

Tribuna

Aloysio Nunes Ferreira participará da aula inaugural que abre comemorações do centenário do Dante Alighieri.

Ex-aluno do colégio, leva Alckmin a tiracolo. Kassab, cujo pai estudou na instituição, não confirmou presença.

Alerta

Há exatamente um ano, integrantes da ONG SOS Mata Atlântica estiveram em Teresópolis, região serrana do Rio.

Entregaram ao secretário de Meio Ambiente mapa detalhado das áreas de risco e alertaram sobre tragédia iminente.

Cafezinho

Murilo Portugal, anunciado anteontem presidente da Febraban, esteve dois dias antes com Dilma no Palácio do Planalto. A reunião estava fora da agenda oficial.

Vida real

Roberto Chaves, policial civil que participou da ocupação no Alemão, prepara-se para virar apresentador de TV.

No programa Papo de Polícia, que o AfroReggae produziu para o Multishow, ele mostrará a realidade da comunidade. Para tanto, mudou-se para a região. Estreia dia 7.

Gueto

Ana Elisa, produtora do espetáculo 12 Homens e Uma Sentença, dirigirá o monólogo Rosa, de Martin Sherman, que ficou famoso nos anos 1980 com Bent.

Débora Olivieri viverá o mesmo papel que já foi de Olympia Dukakis na Broadway.

Los hermanos

Patrick Siaretta prepara-se para a primeira coprodução com a Argentina. Another Kind of Silence, de Santiago Amigorena, será finalizado em sua produtora, a TeleImage.

Santiago dirigiu Alguns Dias Em Setembro, com Juliette Binoche.

Frankenstein

O carnaval já tem cara. Será um misto de Tiririca, Dilma e... Ronaldinho Gaúcho.

Até o momento, máscaras dessas três personalidades são as mais procuradas em lojas e camelôs.

Na frente

A Hebraica pilota programação especial sobre Chopin, com mostra de filmes e fotos. A partir de domingo.

A nova temporada de Confissões das Mulheres de 30 começa hoje. No Teatro União Cultural.

A peça Corações Under Rocks, comédia pop sobre os anos 80, estreia hoje. No Centro Cultural São Paulo.

O grupo Camargo Corrêa lança rádio web sobre sustentabilidade no Planeta no Parque, montado no Ibirapuera. Amanhã.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

João Luiz Vieira joao.vieira@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br