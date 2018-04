Direto da Fonte

O Comitê Olímpico Brasileiro faz segredo para o público sobre o Prêmio Brasil Olímpico 2010, realizado em dezembro. Há quem desconfie que a festa do "Oscar" dos atletas não tenha sido licitada.

Alberto Murray Neto, advogado e ex-membro do COB, encaminhou alerta nesse sentido à Procuradoria da República.

Mistérios 2

Procurada pela coluna, a entidade informou que "sim, houve processo formal para compras e contratações para a realização do prêmio (...) nos termos autorizados pelo Manual de Compras do COB".

Mas se recusou a apresentar cópias dos editais. Mesmo que o Manual de Procedimento Administrativo do órgão determine que estes sejam públicos. Também se negou a informar os custos e a empresa contratada para organizar o evento.

Mistérios 3

O COB alega que "o TCU e a CGU têm total acesso a tais procedimentos, e auditam gastos permanentemente". O Prêmio Brasil Olímpico 2009 recebeu R$ 1,8 milhão só do Ministério do Esporte.

Resistência

A possível volta de Joaquim Lopes da Silva à presidência da EMTU não agrada a todos.

Há funcionário da empresa que não esquece episódio ocorrido na primeira gestão Lopes: desde 2005 a EMTU responde ação por contratação de serviço de micro-ônibus sem licitação.

Céu sem brigadeiro

Diante de risco iminente de acidentes, a Força Aérea tenta organizar a bagunça no céu da região serrana do Rio. Para isso, montou três pontos de informação de voo. A ideia é ordenar o tráfego de helicópteros.

A partir de hoje, aeronaves terão de operar em frequência estabelecida pela FAB. Desta forma, pilotos terão como saber a rota dos colegas. Atualmente, cerca de 50 helicópteros estão voando baixo e entre morros.

Surpresa

Ney Matogrosso e João Ricardo, compositor dos Secos & Molhados, voltaram a trabalhar em projeto comum. Mas não como parceiros, já que não se falam há décadas. A dupla participa do primeiro disco da banda Zabomba, que sai pelo selo Label A.

Ney canta Mente, e João cedeu a canção Teatro?.

Sem sal

André Fischer, diretor do site gay Mix Brasil, comentou a eliminação de Ariadna na primeiro paredão do BBB, anteontem. "Foi prova da caretice e atraso do público brasileiro, já que edições internacionais do programa tiveram transexuais bem aceitas", acredita.

Fischer cita, porém, erro de estratégia. "Ela poderia ter se revelado na casa. Assim, o receio dos outros pareceria preconceito e, talvez, não a levassem ao paredão".

Quem canta...

Machado de Assis que se cuide. Foi aprovado para captação de recursos projeto de transformar a obra Dom Casmurro em... Musical.

Na frente

Ebe Reale, filha de Miguel Reale, autografa em alto-mar Colégio Dante Alighieri: 100 Anos de História, Cultura e Educação. Mais precisamente no cruzeiro que parte amanhã, de Santos, para comemorar o centenário da escola, da qual foi aluna.

O projeto Cedo e Sentado, do Studio SP, recebe Luísa Maita e Junio Barreto. Hoje.

Marcelo Rosenbaum e Isay Weinfeld, dentre outros, darão o curso 1 Semestre de Design: Processos Criativos. Em março, na Escola São Paulo.

Um paulista foi a restaurante em Barra Grande, Bahia, e pediu um simples prato de comida. Tomou susto: recebeu primeiro, e sem solicitar, caixa de... dominó.

Colaboração

