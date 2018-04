Direto da Fonte

Avanços na USP. A partir deste ano, alunos travestis e transexuais poderão colocar seus "nomes sociais" nos diplomas.

Segundo circular da diretora em exercício da Faculdade de Direito, Maria Sylvia Di Pietro, a norma cumpre o Decreto 55.588/2010. O documento garante direito à escolha de tratamento nominal nos atos promovidos pela Administração direta e indireta do Estado.

Sua graça 2

É justamente por causa deste decreto que pacientes do SUS já têm este tratamento garantido em seus cadastros.

Quem dá mais

A Prefeitura está prestes a levar o prédio do Itaú Unibanco na rua Boa Vista, no centro. Por quanto? Calcula-se R$ 30 milhões. Abrigará a Secretaria de Finanças, até então espalhada em quatro endereços. O edifício, ao lado do Cidade 1, ocupado pelo Governo Alckmin, também era cobiçado pelo Estado.

Potemkin

O PT avançou sobre a cultura com a saída de Juca Ferreira, mas a Ancine é do PC do B e ninguém tasca. Manoel Rangel, que é presidente da entidade, foi escolhido por Lula, sabatinado pelo Senado e tem mandato até... 2013.

Sem festa

As chuvas que arrasaram a região serrana do Rio provocaram o adiamento da cerimônia que celebraria 70 anos do Ministério da Aeronáutica e 80 do Correio Aéreo Nacional. Estava marcada para amanhã e ainda não há nova data.

Vale lembrar que a FAB também está envolvida no trabalho de resgate às vítimas.

Tio Sam

Marina Silva não quer saber de breves encontros com Al Gore, como o de hoje no Campus Party. Em março, ela segue para os EUA para uma série de palestras e quer falar sobre mudanças climáticas com o ex-vice-presidente. Por, pelo menos, uma hora.

Manequim

Na primeira reunião ministerial, Dilma mostrou preocupação com a silhueta. Nas três horas de conversa, os ministros se distraíram com sucos e sanduíches. A presidente ingeriu apenas água.Sem gás.

Pernas

Costanza Pascolato vai descobrir quantos quilômetros anda por dia na Bienal, durante a SPFW. Receberá um "contador de passos" da Mundial Impala para medir a maratona. E, de quilômetro em quilômetro, ganhará massagens.

Pincelada

A galeria Emma Thomas prepara individual de Arnaldo Baptista para este semestre.

O músico, aliás, já tem usado a internet para expor sua obra como artista plástico. Frases e pensamentos, mais de cem, são usados como base para a criação.

Uma garotinha

Paulo Henrique Fontenelle já começou a pesquisa de imagens para o documentário sobre Cássia Eller. O roteiro? Ainda embrionário. "Acabo de fechar negócio com a família dela", diz.

Pin-up

Betty Boop ganhou linha especial na Zara. O acordo é mundial.

Na frente

Curtindo o sol em Trancoso na casa de seu filho, Paulo Henrique, e da nora Evangelina, Fernando Henrique Cardoso preparava-se no fim de semana para embarcar hoje. Destino? Europa, onde fará diversas palestras.

Pascaline Wilhelm, diretora de moda do Première Vision, virá para versão brasileira do evento. Amanhã, no Transamérica Expo Center.

A Banda Seu Chico, que toca sucessos de Chico Buarque, lança CD e DVD. Sexta, no Studio SP.

Começa hoje, em BH, o programa de itinerância da Bienal. Mais 11 cidades receberão a mostra.

Acontece hoje o lançamento do livro Nada mais que a Verdade - A Extraordinária História do Jornal Notícias Populares. No Posto 6.

Leandra Leal não pretende tirar férias. A atriz começa a filmar, em março, o longa Éden, de Bruno Safadi.

Pérolas da internet: "Totó não tem gosto mesmo para mulher. Trocou Clara (Mariana Ximenes) por Flora (Patrícia Pillar)!". Cruzes!

