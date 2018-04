Direto da fonte

O Aeroclube de São Paulo, um dos mais tradicionais da América Latina, está com aulas de simulador suspensas há seis meses. Assim, não pode formar pilotos. Motivo? Entraves com a Anac. Desde agosto, a agência exigiu nova homologação dos aparelhos do País, com prazo de três meses para as escolas enviarem documentação.

O Aeroclube informa que mandou. A Anac diz que não.

Pelos ares 2

Atualmente, só cinco aparelhos conseguiram autorização da Anac no Estado. Treze no Brasil. A agência diz que se trata de um pente-fino, pois as escolas só tinham certificação do DAC, órgão que a precedeu.

Escravos de Jó

Sobre os rumores de que estaria de saída da Secretaria de Esportes para a Coordenação das Subprefeituras, Walter Feldman despista: "Tenho uma regra: não volto para onde já trabalhei".

Na lama

Rodrigo Hilbert também teve semana difícil em Teresópolis. O ator partiu do sítio que possui na cidade, terça à noite, e só pôde retornar dois dias depois. Ainda passou uma madrugada na estrada, sem comunicação. Ele e alguns moradores escaparam dos desabamentos porque foram abrindo espaço pelos entulhos de lama e lixo.

"Mas nada do que vivi chega perto do sofrimento das famílias das vítimas e dos desabrigados", desabafou.

Na vida e na arte

Alessandra Negrini dividirá palco com o namorado, Sérgio Guizé, pela primeira vez. Estão em A Senhora de Dubuque, que estreia no Sesc Pinheiros dia 29.

Pouco antes da virada do ano, Antonio Bernardo parou por alguns segundos e lembrou: em 2011 comemora 30 anos da abertura de sua primeira joalheria no Rio. E resolveu festejar com releitura de suas peças de maior sucesso, criadas ao longo de 40 anos de carreira. "Quando comecei a desenhar, eu não sabia fazer nada e até hoje continuo aprendendo", conta o designer. "O meu trabalho é dar sentido a um material que naturalmente já tem valor", resume o ex-estudante de engenharia mecânica.

Responsabilidade social

A Febrabran avisa: os bancos se mobilizaram para ajudar vítimas das chuvas na região serrana do Rio. O Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica Federal abriram contas para depósito de doações. O Itaú Unibanco também. Além disso, diz que flexibilizará ações de crédito e cobrança aos clientes atingidos e doará R$ 1 milhão.

A Fundação Telefônica e o Instituto Vivo se uniram. Promoverão debates sobre como a tecnologia influencia a educação, cultura e o comportamento dos jovens no Campus Party. No Centro de Exposições Imigrantes, a partir de amanhã.

O Concurso Casa Hope de Hipismo, promovido pela Equibrasil, está em busca de parceiros. Em prol de entidades que atendem crianças com câncer. No centro Hípico Serra Azul, em abril.

A ABC Spas quer ajudar a formar novos profissionais. Oferecerá cursos gratuitos de massoterapia para pessoas carentes e chance aos alunos de estagiarem em seus eventos. As inscrições podem ser efetuadas na Secretaria de Assistência Social de Santana de Parnaíba.

A escola Capcursos decidiu. Doará toda a renda das matrículas de seu curso sobre Novo Acordo Ortográfico para as vítimas de Teresópolis. No dia 29, na Liberdade.

Mais de 4.300 jovens em todo o País serão preparados para o mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. Resultado de acordo entre Senai e Correios.

Moda sustentável. A Oi vai florir a SPFW com 2 mil plantas ornamentais.

Detalhes nem tão pequenos...

1. As Cinderelas não deixam de mostrar todo o charme... nos pés.

2. Forte teste para a dieta das modelos do Fashion Rio: guloseimas aos montes.

3. Não precisa ser indie e nem ser emo. Os acessórios com bichos de pelúcia estão mesmo em alta.

4. A moda relançada por Marcela Temer pegou até em première.

5. Rita Lee avisou: "Por isso não provoque. É cor de rosa choque". Mesmo em noite de comédia.

6. Semana de moda é a época para tirar do armário os mais ousados acessórios.