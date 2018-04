Direto da fonte

José Sarney jurou à coluna que não teve influência na escolha de Leandro Coimbra para a direção-geral da Polícia Federal. A posse foi ontem.

Segundo altas fontes, com trânsito tanto no Congresso quanto na PF, o presidente do Senado teria vetado o nome do cotadíssimo Roberto Troncon, diretor de Combate ao Crime Organizado da PF.

Sarney, sobre o suposto veto,foi categórico: "Nem o conheço". Troncon dirige o departamento responsável pela Operação Boi Barrica, que investigou a família do senador.

Amizade

O PDT de Paulinho da Força, que apoia Dilma em Brasília, deve ganhar cargo na administração municipal. E Kassab, um aliado para enfrentar o PSDB na eleição para a Prefeitura, em 2012, e para o Palácio dos Bandeirantes, dois anos depois.

Os dois se encontrariam ontem para discutir a fatia dos trabalhistas. O acerto é para pagar dívida da eleição de José Police Neto para a mesa da Câmara.

Amizade 2

Essa aproximação entra para a lista do "esqueçam o passado". Em 2008, ambos se estranharam quando investigação da PF mostrou indícios de que Paulinho procurou obter informações que atrapalhariam a reeleição do atual prefeito.

Etiqueta

Discretamente, o Palácio do Planalto tem orientado ministérios e autarquias a usarem o tratamento "presidenta" em notas oficiais. O Itamaraty e a Defesa resistiam.

Mas anteontem o gabinete de Nelson Jobim capitulou. A agenda do ministro informava que ele acompanharia "a presidenta" em viagem ao Rio.

Calamidade

O Fashion Rio não ficou alheio à tragédia que abalou a região serrana daquele estado. Um posto de coleta de donativos foi instalado por lá.

Calamidade 2

Rodrigo Santoro, nascido em Petrópolis, está desolado. "É profundamente triste ver o que está acontecendo. Além de ser importante lembrar que somos membros de uma mesma sociedade, onde é fundamental a ajuda de todos." E chamou a atenção para a ONG Viva Rio, que recebe doações para as vítimas.

Já Marcos Palmeira, dono de sítio em Teresópolis, já calcula o prejuízo que teve na sua produção de alimentos orgânicos.

Colher de pau

Carla Pernambuco lança novo livro em 2011. Meu Brasil Brasileiro é resultado de um ano de pesquisa por ingredientes nacionais, muitos deles "reinventados" pela chef em algumas receitas.

O mesmo material colhido nas pesquisas também servirá de "aperitivo" nos programas que ela terá nas rádios Band e MIT.

Na dela

Assim como fez no Rio, Amy Winehouse praticamente não saiu do hotel em sua passagem por Recife. Aliás, ela se hospedou em Olinda, cidade histórica vizinha à capital pernambucana.

E também optou por um hotel fora do circuito estrelado: o 7 Colinas.

De bairro

A costureira de Dilma, a gaúcha Luisa Stadtlander, tem se recusado a falar com a imprensa que não seja... do Rio Grande do Sul.

Na frente

Antunes Filho participa de bate-papo com a plateia após apresentação de Policarpo Quaresma, dirigido por ele e que está em cartaz no Sesc Santana. Hoje.

Matt McCormick e Juan Carlos Valdívia, vencedor do Festival de Sundance, desembarcam em SP. Ambos ministram palestras na Semana de Orientação da AIC, a partir do dia 31.

Rob Wilder, DJ residente do Savannah Beach, de Ibiza, comanda a pista da Heaven. Hoje.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.