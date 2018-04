Direto da Fonte

A areia retirada do leito do Tietê, um milhão de metros cúbicos por ano, será reciclada. Depois de anunciar que intensificará os trabalhos de desassoreamento no rio, Alckmin tenta agora diminuir impactos subsequentes às enchentes. Antes, o entulho seguia para lixão próximo a Itaquaquecetuba.

A licitação para colocar em prática o projeto de Amauri Pastorello, do Departamento de Águas e Energia Elétrica de SP, deve sair até o fim deste mês.

A saber: após tratada, a areia será vendida à construção civil. Além do retorno financeiro, representará menos impacto ao meio ambiente.

Tragédia

A Procuradoria Geral do Município do Rio está em luto desde anteontem. O telefone do gabinete do procurador-geral tocou no fim da tarde e, do outro lado da linha, Regis Fichtner, secretário da Casa Civil, trazia más notícias.

A filha de uma procuradora, que passava férias em Teresópolis, não sobreviveu às enchentes que assolam a região serrana do Rio de Janeiro.

Tragédia 2

Reservas em hotéis dos Roteiros de Charme, na mesma região, estão sendo canceladas. Mesmo sem o abalo de suas estruturas, o acesso aos empreendimentos está praticamente inviável por conta dos desmoronamentos nos arredores.

A maioria não cobra multas e renegocia diárias, como o Rosa dos Ventos, por exemplo.

Nome certo

Está decidido. Tesoureiro na campanha de Serra e braço direito de Andrea Matarazzo, Luis Sobral é o novo secretário-adjunto de Cultura do Estado.

Celeuma

Ana de Hollanda ligou para Antonio Patriota e o tema era Paulo Coelho. O escritor está envolvido em polêmica com o governo iraniano, que, segundo ele, proibiu -ontem houve desmentido oficial- a venda de seus livros naquele país.

A partir de agora, quem passará a cuidar do caso é o ministro das Relações Exteriores. Decisão de Dilma. Coelho, aliás, agradeceu o apoio que recebeu do governo brasileiro.

Linda e ruiva

Luciana Vendramini cortou e tingiu os cabelos de ruivo para viver advogada atuante na ditadura militar em Amor e Revolução. A novela de época do SBT estreia em fevereiro.

"Sei fazer a Cameron Diaz, a "patricinha" atrapalhada, mas sempre esperei por personagens complexos na TV", afirma.

Tipo importação

Christina Aguilera vai flanar pelos corredores da SPFW. A cantora americana fechou com a C&A, para quem assina coleção.

Além de dar rasante na Bienal, ela gravará campanha da marca.

Voz do dono

Zé Pedro fez de sua paixão por cantoras brasileiras um negócio. Abriu o selo Joia Moderna e lança, neste mês, quatro discos.

O de Zezé Motta tem repertório de Jards Macalé. Silvia Maria praticamente retoma a carreira com o projeto. Cida Moreira optou por voz e piano. E a série A Voz da Mulher na Obra de... reúne intérpretes em torno de um único compositor. Na estreia,

Taiguara.

Dona da voz

Cida adianta que seu disco, A Dama Indigna, terá versão de Back to Black, hit de Amy Winehouse, e Lullaby, de Tom Waits.

A cantora brasileira lança a obra em dois shows no Auditório Ibirapuera. Dias 11 e 12.

Saudosa Maloca

Rubens Ewald Filho, crítico de cinema, volta a testar seu talento como diretor de teatro. Dirigirá o musical Adoniran Barbosa, com músicas do sambista.

O projeto ainda está em fase de captação de recursos.

Na frente

Paulo von Poser inaugura exposição na BM&FBovespa. Na quarta-feira.

O Amor e Outros Estranhos Rumores, com Débora Falabella, reestreia no Tuca. Hoje.

Izzy Gordon canta no Madeleine Bar. Quarta-feira.

Magoo Felix abre mostra na Choque Cultural. Amanhã.

O musical Peter Pan estreia no Teatro Alfa. Hoje.

A mostra de fotos São Paulo Blues, de Klaus Mitteldorf, começa dia 25. No MIS.

O Centro Cultural Rio Verde lança sua programação infantil com shows e contação de histórias. A partir do dia 22.

A mostra Olharesdefora, curadoria de Alexandre Belém, começa dia25. Na Galeria Ímpar.

