Direto da fonte

Está quente a disputa pela gerência da TV Câmara de São Paulo. Um grupo de vereadores e funcionários da emissora têm trabalhado para jogar areia nos planos de Netinho de Paula de assumir a gerência do canal.

Em meados de dezembro, eles enviaram para o então presidente da Casa, Antonio Carlos Rodrigues, dossiê com provas de má gestão do vereador em sua TV da Gente no Nordeste. Incluíram também as denúncias de agressões físicas e até a falência da choperia que o vereador tinha em Santana.

Amanhã, a Associação Brasileira de Imprensa deve enviar à Câmara documento rechaçando o nome do vereador.

No futuro

Orlando Silva tem planos concretos de disputar a prefeitura de Campinas. Tem estreitado sua relação na cidade e acaba de comprar terreno, onde construirá uma casa.

Talvez sua nomeação para reassumir o Ministério do Esporte adie o pleito para 2016.

Vida real

Antonio Grassi, presidente da Funarte, não vê problemas em conciliar as carreiras de ator e de político. Ao menos até abril, quando acabam as gravações de Ribeirão do Tempo, da Record. É que as sedes da emissora e da fundação são na mesma cidade: Rio.

Depois que o folhetim terminar, porém, as coisas mudam de figura. Ele só pretender ler textos oficiais. Nada de ficção.

Timão

Se no ano de seu centenário o Corinthians não ganhou títulos, pelo menos deu lucro.

A Nike quase duplicou a venda de camisas oficiais do time: de 641 mil para 1.038.149.

Com a experiência dos anos como modelo, e depois como parceira do estilista Ronaldo Fraga, Petê Marchetti criou há um ano a Pinguino, grife de roupas infantis. Mãe de André, 15 anos, e de João, 13, ela direcionou sua criatividade em peças para garotos de zero a oito anos. "Quando meus filhos eram pequenos não encontrava nada transado para vesti-los. Queria alguma coisa alegre e divertida. E achei que estava aí a chance para abrir o meu espaço", conta ela, que prepara o lançamento de sua terceira coleção.

Responsabilidade social

O Itaú Unibanco fez as contas. Em 2010, mais de 14 mil colaboradores fizeram doações e destinaram mais de R$ 1 milhão do Imposto de Renda devido aos Fundos para a Infância e Adolescência dos municípios. Os recursos vão beneficiar 30 projetos sociais.

O Centro Paula Souza vai oferecer 600 bolsas para professores e alunos estudarem inglês nos EUA. A primeira leva, formada por 50 mestres, desembarcou em San Diego na semana passada. O investimento é de R$ 5,8 milhões.

Regina Duarte será madrinha da campanha Padrinho de Coração, em prol do Solar Meninos de Luz, que atende crianças cariocas das comunidades do Cantagalo e do Pavãozinho.

A produtora Código Solar e o Canal Amazon Sat fecharam parceria. Além de produzirem documentário na Amazônia, neutralizarão o carbono da expedição, que percorrerá 20 mil quilômetros.

O site Mercado Livre resolveu contribuir com o projeto Um Teto Para o Meu País. Por meio da plataforma é possível doar material de construção e até uma moradia de emergência para a ONG. A entidade constrói casas provisórias para desabrigados.

O resort Txai, em Ganchos, Santa Catarina, acabou de fechar com o Senai. Oferecerá cursos profissionalizantes gratuitos de pedreiro, eletricista, dentre outros, para os moradores da cidade.

O HSBC Bank Brasil eliminou a impressão automática de relatórios diários. O que significa uma economia de até 30 milhões de folhas de papel, equivalente a mais de 2 mil árvores por ano.

Detalhes nem tão pequenos...

1. O rosé e o verde água trazem recado alegre: a noite, além de ter sido de lançamento, era de verão.

2. Em dia de arte nas paredes, houve quem apostasse em trabalho artístico no vestuário.

3. Acima de qualquer suspeita, as maçãs deram boas-vindas ao livro A Cidade e a Rosa.

4. O que aconteceu na festa de fim de ano da agência Tudo ficou somente por ali.

5. Toque indiano na plateia de Maria Rita, no Citibank Hall.

6. A cara feia do Magro era pelo atraso do Gordo no Bar Balcão.