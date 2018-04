Direto da fonte

A Justiça de São Paulo acaba de conceder liminar que representa importante procedência para todo o Estado. A pedido da Defensoria Pública, ordenou que o Fórum de Suzano forneça lanche ou marmita aos presos.

Até a decisão do juiz, os detentos ficavam o dia inteiro no local sem beber ou comer nada, violando o princípio da dignidade humana e da proteção à saúde. A cena se repete em outros fóruns de São Paulo.

Ausente

O GOE investigava ontem amigos e parentes de Roger Abdelmassih e de sua mulher, Larissa Maria Sacco, em todo o País para descobrir o paradeiro do médico.

A Justiça decretou sua prisão preventiva anteontem porque o Gaeco desconfiou que ele planejasse fuga ao pedir renovação de passaporte. Até o fechamento desta edição ele ainda não havia sido encontrado.

Dar guarita a procurado da polícia é crime brando e pode levar a até um ano de prisão.

Ausente 2

A casa de Abdelmassih esteve vazia desde anteontem. Apenas os empregados ocupavam o imóvel onde o GOE fazia vigília.

Incógnita

O ex-petista Chico Alencar, deputado do PSOL carioca, recorreu ao futebol para avaliar a primeira semana de governo da presidente. "O Ministério de Dilma é formado por pratas da casa que ainda não entraram em campo. A técnica responsável, afinal, faz o gênero discrição total", situou. "É mistério ou ministério?".

Incógnita 2

José Guimarães, deputado do PT paulista e irmão de José Genoino, claro, não concorda. Ele defende que Dilma é apenas distinta de Lula no comando. "Ele é um líder popular e, entre um ato e outro, fazia 13 acenos", pondera. "Ela, não. É a discrição em si. Mas como é focada pode se tornar grande gestora".

Big Ben

Dilma deu uma de britânica nesta semana. Além de começar todas as reuniões rigorosamente no horário, mandou instalar um relógio de parede no gabinete. O mimo é grande, tem fundo branco e números pretos... bem visíveis.

Redoma

Maíra, filha de 19 anos de José Eduardo Cardozo, ficará longe dos holofotes. Parte para longa temporada na Califórnia.

Amicci

Parece que o caso Battisti não afetou o Movimento Itália Brasil, previsto para outubro e novembro. O conjunto de ações, porém, será diferente do programa que celebrou a França, há dois anos. "A iniciativa é basicamente italiana", afirma o Itamaraty.

Amicci 2

A grande expectativa é saber se haverá ou não, como se ventila, exposição de Leonardo da Vinci.

Ainda Belas Artes

Fernando Meirelles, da O2 Filmes - dona de parte do Belas Artes - está conformado com o fechamento das salas. "O proprietário do imóvel recebeu proposta de aluguel três vezes maior que a nossa. É a lógica dos nossos tempos", situou o cineasta, que se autodenomina "shoppofóbico". "Tempos estranhos estes", conclui.

Première

Pela primeira vez uma marca americana desfila no Rio-À-Porter. A Ed Hardy estreará no salão de negócios do Fashion Rio no dia 11.

Saudade

De Hebe Camargo, amiga de longa data de Lily Marinho. "Sua perda é irreparável. Ela era adorável."

Na frente

A Record avisa: lança ainda neste semestre o livro Nada Prova Nada!, de Gerald Thomas.

Fafá de Belém canta hoje e amanhã. No Sesc Pinheiros.

Eduardo Santangelo faz recital, amanhã, no MuBE.

Danilo Blanco e Fernando Zelman promovem a 3ª edição da Mostra de Cinema de Moda. A partir do dia 18, no CCBB.

Lena Whitaker comanda o curso infantil Histórias Fantásticas. Dia 17, no Iguatemi.

Otto apresenta repertório de seu último CD Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. Dia 15, no Sesc Vila Mariana.

Dizem por aí que a pulseira do equilíbrio, o título de eleitor e o top de Amy Winehouse servem para a mesma coisa: nada.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marília Neustein e Paula Bonelli.