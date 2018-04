Direto da Fonte

Ronaldinho Gaúcho, segundo fonte que não chuta fora da área, deixou claro nas suas conversas com seu irmão e empresário Assis: não gostaria de morar em São Paulo, nem em Porto Alegre. Conforme antecipado ontem no blog da coluna, pretendia mesmo era desfrutar de toda beleza do Rio.

Terá tempo para desfrutar a Cidade Maravilhosa?

Bola preta

Já o outro Ronaldo convive com o fato de não ter sido aceito como sócio do Paulistano. Comenta-se pelo clube que o real motivo foi sua segurança. O novamente Ronalducho pretendia que seus seguranças circulassem armados nas dependências do clube- conduta não permitida pelos estatutos.

Questionados, os dirigentes não se posicionaram até o fechamento desta edição.

Atacante

Alckmin pode lustrar as chuteiras. Caso cumpra a promessa de assistir dia 15, em Lins, o primeiro jogo do Paulistão entre Linense e Santos, o governador será escalado para o pontapé inicial da partida.

Nova temporada

Entre amigos, Mauro Vieira, embaixador em Washington, dava como certo seu retorno ao Brasil. O discurso mudou: fala em ficar mais um ano por lá.

Chegado no além

Nelson Xavier não renega o sobrenome. O ator participa de outro longa espírita depois de ter interpretado Chico Xavier em dois filmes. Desta vez, o roteiro é baseado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.

Quem não se comunica...

Quem vem?

Gael García Bernal desembarcará em terras brasileiras. Vem para participar do longa El Ardor, coprodução da Bananeira Filmes com a argentina Magma Filmes.

Sem data ainda para começar, o filme terá takes em florestas.

Bye, Bye Esso

O Grupo Ometto, que já havia assumido a rede Esso no Brasil, concluiu a absorção dos postos Shell.

A ideia que prevalece neste momento no board dos Ometto é a de unificar todos os postos com a bandeira da Shell. Tudo para otimizar os investimentos em marketing, com direito inclusive de ressuscitar a bem sucedida campanha do "Shell Responde".

Casa torna

Candidato derrotado nas eleições do estado do Espírito Santo, Luiz Paulo Velloso deixa a presidência do Instituto Teotônio Vilella. Para voltar ao BNDES.

No ar

Não têm chance os "espertos" que querem entrar agora na escolha dos caças avançados da FAB. Novo protagonista, pelo que se apurou, só pode ser admitido com o cancelamento da licitação. O que acarretaria desgaste diplomático para o País em uma área sensível, a do mercado de equipamentos militares.

O procedimento foi encerrado com a apresentação das propostas definitivas dos três finalistas - Boeing, Dassault, Saab - no segundo semestre de 2010.

Amor versus Trabalho

João Doria desafiou e Toquinho aceitou. Ambos vão disputar partida de futebol society com os respectivos times, dia 29.

O time de Toquinho tem o nome de "Namorados da Noite". O de Doria, não poderia ser outro: "Workaholics".

