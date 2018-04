Direto da Fonte

Confusão à vista. No mesmo dia em que a Justiça Federal negou mandado de segurança contra selagem de vinhos importados, impetrado pela Abrape (que reúne importadores de bebidas), outra associação conseguiu resultado contrário.

Em silêncio, sem alarde, a Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas obteve liminar a favor de seu pleito: seus associados não precisam obter selo da RF na entrada dos vinhos. Já os associados da Abrape, precisam.

A regra, editada no começo de dezembro, valeria para todos a partir do dia 1º de janeiro deste ano.

Vinho quente 2

A "invenção" deste selo foi patrocinada pelos produtores de vinhos do Rio Grande do Sul.

A princípio, a Receita Federal rejeitou a tese. No entanto, instância superior foi convencida pelo presidente da Federação das Indústrias do RS, Paulo Tigre. Justificativa? Evitar contrabando.

Vinho quente 3

Se a medida for mesmo implementada, isso significa um literal "adeus" à qualidade dos vinhos importados. Quem entende de vinho sabe que é praticamente impossível fazer a operação em área portuária sem mão de obra muito qualificada.

Cada garrafa terá que ser retirada de caixa condicionada, conferida e selada sem que o manuseio e a temperatura ambiente comprometam o conteúdo. Algo parecido como importar queijos e selá-los um a um sem estragá-los.

Prontidão

Pouca gente percebeu, mas um princípio de incêndio aconteceu, anteontem, na Daslu do Shopping Cidade Jardim.

O alarme foi acionado e o cheiro de queimado invadiu o lugar. Em poucos segundos, a brigada isolou a área e debelou as chamas.

Consultada, a direção do shopping afirmou que o incidente foi provocado por curto-circuito em um dos transformadores e não afetou o funcionamento das lojas.

Hora extra

Para ir se acostumando com a dupla jornada de trabalho, Jorge Pagura marcou para hoje - data da sua posse na Secretaria de Esportes do Estado -, cirurgia no Einstein. Às 7 da manhã.

A transição do cargo está prevista para as 17 horas.

Ainda posse

Paulo Bernardo fez questão de prestigiar a posse do ministro dos Transportes, o primeiro a ser empossado, dia 1º, à noite.

Questionado sobre o que achou da decoração do edifício que dividirá com Alfredo Nascimento, o titular das Comunicações não titubeou.

Ante um auditório lotado de cortinas e tapetes roxos, adiantou: "Acho que vou ter que dar uma mexidinha por aqui...".

Posse 2

Bernardo, aliás, levou um banho de Alexandre Padilha, que derrubou copo d"água no colega das Comunicações, justo antes da posse de Dilma. Para compensar, o ministro da Saúde tirou do bolso cartão e quis pagar a conta do almoço.

Conseguiu depois dele ter, primeiro, encrencado na máquina...

Posse 3

A posse de Ana de Hollanda no Ministério da Cultura foi levada na batucada. Literalmente. O evento teve participação do grupo Fuá do Sertão, que desfilou boneco do mítico Calango Voador para saudar a nova ministra.

Além disso, incluiu bateria da escola de samba Aruc -a mais antiga do Distrito Federal-, apresentação de bumba meu boi e do rapper GOG.

Na frente

Beatriz Milhazes inaugura mostra na Beyeler Foundation. Dia 29, na Basileia, Suíça.

Carmen Magalhães e os fotógrafos Clara Giannelli e José Jabur abrem exposição hoje. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.Francis Hime lança o DVD O Tempo das Palavras Imagem com shows no Sesc Belenzinho. No fim de semana. Mania, cada um tem a sua. A de Dilma é segurar a pontinha da barra do tailleur e, às vezes, puxar as duas pontas uma para a outra.

