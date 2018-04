Direto da Fonte

Totó não morreu. E vai amar de novo. Tony Ramos foi visto de braços dados com uma sorridente Patrícia Pillar.

A atriz entra na novela Passione, que termina dia 14, para ajudar Totó a dar uma lição final na vilã Clara (Mariana Ximenes). As cenas foram rodadas na Itália em sigilo (quase) total.

Mantido

Apesar de ter se cercado com um staff de mulheres, Dilma escolheu um homem para cuidar de sua saúde no Planalto.

O médico da Presidência, que a acompanhará também nas viagens, será o mesmo de Lula: Cleber Ferreira.

Óleo e vinho

Quem participou da maratona de posses de ministros no domingo, em Brasília, reparou no contraste entre as cerimônias do Itamaraty e da Casa Civil.

Enquanto a primeira ofereceu uísque, champanhe e diversos canapés, a segunda, só café morno e água. Sem gelo.

Sem ressaca

A bancada do PT na Câmara dos Deputados não teve tempo de curar a ressaca do ano novo e do coquetel da posse de Dilma.

Anteontem, pontualmente às 9 da manhã, estavam todos reunidos para reavaliar a estratégia da eleição de Marco Maia (PT-RS) para a presidência da Casa. Arlindo Chinaglia e João Paulo Cunha foram escalados para fazer o meio campo com a bancada dos "magoados".

Maratona

José de Abreu, aquele ator global que esteve na lista de ministeriáveis da Cultura e apareceu de papagaio de pirata na posse de Dilma, passou o fim de semana em Brasília.

Correu contra o relógio para estar em todas as posses de ministros, apesar da forte dor de garganta devido à chuva no DF.

Hermanos

Héctor Timerman mostrou que a rivalidade entre brasileiros e argentinos fica mesmo só no campo de futebol.

O chanceler, primeira autoridade estrangeira recebida por Antonio Patriota, mudou a foto de seu perfil no Twitter para outra abraçado com Lula.

Bons fluidos

Marina Silva não se limitou a falar em público. Colocou também no Facebook que a hora do compromisso é agora. "A Dilma Rousseff, meus votos de sucesso."

Decoração

Dilma aceitou sugestão da curadoria do Planalto e usará mobiliário modernista em seu gabinete, com peças de Sergio Rodrigues e Ana Maria Niemeyer.

Lula, em seus dois mandatos, despachou em ambiente "getulista", com móveis vindos do Palácio do Catete.

Mais um capítulo

Até ontem o STF ainda não tinha recebido do Ministério da Justiça a decisão de Lula pela não extradição de Cesare Battisti.

Assim que chegar, o processo irá direto para as mão do ministro Gilmar Mendes, que submeterá o documento para nova análise dos demais membros da Corte.

À casa torna?

Mauro Arce, que era cotado para a pasta de Energia e ficou fora do rateio das secretarias de Alckmin, foi convidado para assumir a Cesp - estatal onde construiu sua carreira. Ainda não disse se aceita.

Central

Alckmin bateu o martelo. A Secretaria de Economia e Planejamento mudará dos Jardins para o centro da capital.

Chapéu alheio

Faltou caneta para Alberto Goldman assinar seu último decreto. Na tentativa de ajudar, Kassab pegou emprestada uma do chefe de seu cerimonial. O ex-governador usou, mas não devolveu.

Agora o rapaz terá que explicar em casa onde foi parar sua Montblanc, presente de casamento que ganhou da mulher.

Depois de amanhã

Hélio Costa, que não foi lembrado por Dilma na escalação de seu governo, recebeu dois convites para 2011. Um para voltar à TV e outro para trabalhar em empresa de telecomunicações.

Ainda não decidiu, mas calcula: "Prometi a mim mesmo que só depois de um ano da minha saída do Ministério das Comunicações poderia ir para a iniciativa privada. O prazo vence em março".

Pretinho básico

Michelle Rodriguez, que interpreta Ana Lucia no seriado Lost, passou o réveillon no Rio.

Só errou no figurino. Como uma gringa que não entende os códigos daqui, escolheu passar a virada de preto. Da cabeça aos pés.

Colaboração

