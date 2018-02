Direto da Fonte

Dilma foi convencida por Lula. Segundo se apurou junto a empresário próximo do ainda presidente, se a candidata sair vencedora do pleito hoje, ela vai se esforçar para tentar manter intacta a área econômica do governo. Com Guido Mantega na Fazenda, Paulo Bernardo no Planejamento e Henrique Meirelles no Banco Central.

Pelo menos nos primeiros seis meses, evitando qualquer marola que possa ter impacto negativo no País.

Pesquisa in loco

Protógenes Queiroz, uma das pessoas ouvidas por Zé Padilha para fazer Tropa de Elite 2, ainda não encarou a fila para assistir ao filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chegaram a jantar juntos no ano passado, quando o diretor quis saber sobre corrupção na estrutura do Estado e detalhes da prisão de Hildebrando Pascoal no Acre, coordenada por Protógenes à época.

Rindo à toa

Após muita polêmica, Deuzeni Goldman está satisfeita. Pesquisa do Ibope mostra que a revitalização do Parque da Água Branca está aprovada por 88% dos frequentadores.

Um dos itens que mais pesou foi a decisão de manter o parque aberto até às 22h.

Pense bem

O imbróglio "direito do contribuinte" versus "quebra do tesouro nacional" é tão recorrente nos tribunais que a Escola de Direito da FGV resolveu incrementar: lança concurso com prêmio de R$ 150 mil.

Pagará a bolada a quem escrever a melhor monografia sobre o tema.

Filho e neto de diplomatas, Pedro Corrêa do Lago cresceu no ambiente das artes. Frequentou museus, concertos, bibliotecas... Na hora de escolher a faculdade, cravou no curso de economia. Mesmo formado, não chegou a exercer a profissão. Sua vocação estava mesmo no mundo da cultura. Virou, entre outras coisas, autor, dono de livraria e de editora. Em 2000, foi convidado por Olavo Setubal para formar a Brasiliana Itaú - coleção com mais de 5 mil peças ligadas à história do Brasil. Parte do acervo está atualmente em exposição no Rio, depois de passar por SP e BH. "Fico orgulhoso ao saber que mais de 100 mil pessoas já viram a mostra", revela o colecionador.

Responsabilidade social

Beatrizinha Monteiro de Carvalho, Lucinha Vidigal e Fafá Gonçalves organizam bazar do Projeto Borboleta, Dia 10, na Rua Antilhas. Em prol da AACD. E Roberto Justus, Claudia Leitte e Isabella Fiorentino assinam o livro Receitas dos Artistas, lançado pela Villa Jequiti. Também em benefício da instituição.

A Ultragaz Cultural - uma carreta de cinema itinerante- está programada para percorrer 12 cidades. Começa por Sorocaba. Quinta.

Acaba de ser reinaugurada, a Escola-Comunidade Merck, no Rio. Para atender alunos com necessidades especiais.

Começa a temporada de jantares de gala beneficentes. Do Instituto Ronald McDonald, quarta, no Buffet Torres, para o tratamento de vítimas do câncer infanto-juvenil. E na sexta, no Hyatt, será a vez da Make a Wish, que realiza o sonho de crianças doentes.

O Bazar do Bem Possível, com participação do Lar Escola São Francisco, acontece quinta. No Clube Pinheiros.

A Semana Global do Empreendedorismo abre dia 11, no Centro Cultural Waly Salomão. Em Vigário Geral, Rio.

Está decidido. A primeira apresentação da série Concertos Natura Musical será sábado, na Sala São Paulo. De graça.

A AHPAS completou 10 anos. E promove almoço para angariar recursos, no Espaço Villa Noah. Dia7.

O Espírito Santo Investment Bank avisa. Apoia o Grande Leilão de Arte Contemporânea Beneficente. No Mube, a partir de quinta.

Detalhes nem tão pequenos...

1. "Vem chegando o verão, um calor no coração..."

2. Roda de estrelas em noite de premiação na Via Funchal.

3. Pixinguinha e Otavio Sousa classificaram bem a rosa: "Divina e graciosa, estátua majestosa..."

4. Não era a Capitu de Machado de Assis na festa da Micasa. Mas, sim, outra dona de olhos de ressaca.

5. Exagero? Que nada, o estilista Amir Slama merece.

6.Homenagem à primavera na mostra de cinema de SP.

7.Oncinha, sim. Mas ecológica.