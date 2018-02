Direto da Fonte

O Instituto de Pesquisas Análise, de Alberto Almeida, concluiu ontem, na hora do almoço, a sua penúltima enquete telefônica.

Algumas curiosidades da sondagem. O efeito do feriado nas eleições será baixinho, baixinho. Somente 2% das abstenções previstas devem ser resultantes do Dia de Finados.

Constatações 2

Ainda desta enquete, constata-se que dos entrevistados pertencentes ao grupo dos que acham o governo Lula bom ou ótimo, 65% votam em Dilma. Os outros, surpresa, votam em Serra. Por outro lado, entre os que dão nota regular a este governo, 35% vota na candidata.

E mais: 5% dos que classificaram o governo Lula como péssimo ainda optam por Dilma.

Sábio

Robson Andrade, novo dirigente da CNI - tomou posse ontem, sem alarde -, aguarda os resultados das eleições para definir quais institutos de pesquisa continuarão a trabalhar para a confederação.

Dois pesos

O time de campanha de Serra não está assim feliz com a atuação política de Aécio em Minas. No entanto, na outra mão, reconhece seus esforços na arrecadação de recursos.

Substancial

Aliás, contas feitas, somou-se até ontem 103 empresas que contribuíram para a campanha do tucano no 2º turno. Algo como 50% a mais que no 1ª.

Consenso

Foi baixada uma regra ontem na caminhada final de apoio a Serra, no centro de SP, com FHC, Goldman, Geraldo Alckmin e Kassab: desconsiderar as pesquisas.

Prancheta

Corre de mão em mão na comunidade de Paraisópolis um abaixo assinado para garantir a construção do monotrilho na região. Esperam conseguir, pelo menos, 1 milhão de adesões favoráveis à obra.

Sonho

Policiais militares saem em comboio hoje para Ribeirão Pires, SP. Vão se esbaldar na festa de casamento de Rafael Telhada, tenente da PM e filho de Paulo Telhada, comandante da Rota, que sofreu atentado em julho.

Com direito a bufê em formato de castelo e carruagem para trazer os noivos.

Boleira

Entre tantas opções, Cherie Blair escolheu para visitar em SP o Estádio do Morumbi. A mulher do ex-premiê britânico é fanática pelo Liverpool e quis ver os troféus do time que desbancou o seu, em 2005, no Mundial Interclubes.

Carimbo

Neymar baixou ontem no posto da Polícia Federal de Santos. Nada grave. Convocado por Mano Menezes, foi tirar visto para o Qatar, onde joga pela seleção, dia 17, contra a Argentina.

Do bem

Convidado de Luziah Hennessy, organizadora de noite em prol do Instituto Guga Kuerten, Gilberto Gil faz show privê, dia 29, na Pinacoteca.

Na ocasião, serão leiloados vários itens. Entre eles, um diamante da Wine Collection, uma semana em resort de esqui no Colorado, hospedagem e passeios pela Sicília e vestidos de Emanuelle Junqueira.

Rir é bom

Abre sua porta a primeira casa stand-up comedy de SP. Sob batuta de Rafinha Bastos e Danilo Gentili. Amanhã, com Paulo Serra.

Na frente

Lula ficou contente com Rosa Passos no seu niver, quarta. A cantora, mulher de Paulo Passos, dos Transportes, raramente aparece em Brasília.

José Goldemberg recebeu na Índia o prêmio Trieste Science Prize. Pelos seus trabalhos sobre biomassa.

O Grand National estreia hoje no calendário do hipismo. No Helvetia Riding Center.

Arthur Caliman inaugura hoje espaço teen em sua loja na Vila Nova Conceição.

Claudio Manoel e Marcelo Tas participam de debate no lançamento do livro Bussunda - A Vida do Casseta, de Guilherme Fiuza. Sexta, na Livraria da Vila dos Jardins.

Kiko Salomão e Sylvio Barros ousam. Lançam Arkpad, catálogo online do mercado da arquitetura e decoração.

Correção: as áreas em que a OGX, de Eike Batista, atua não se encontram no pré-sal.

A Tal da Pizza, da Granja Vianna, privilegia hoje quem ficou em SP para votar. Com um desconto de 20%.

Garotas criaram um grupo no Facebook chamado "Gostosas por Dilma". Elas usam acessórios que remetem ao PT.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Gilberto de Almeida gilberto.almeida@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br