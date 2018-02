Direto da Fonte

Corre, em São Paulo, briga de cinco anos nada silenciosa, apesar de envolver túmulos. A Prefeitura de Osasco desapropriou cemitério particular mantendo sua função. Para tanto, selou-se acordo prevendo pagamento de R$ 10 milhões em dez parcelas anuais.

O que aconteceu? Segundo advogados dos ex-proprietários, apenas R$ 2 milhões foram pagos corretamente. As duas prestações subsequentes foram bloqueadas pela Justiça.

Os ex-donos reclamam que, além de não pagar, a prefeitura quer responsabilizá-los por problemas encontrados no local. O que vai contra a Lei de Desapropriação, cuja regra dita: ao tomar um bem privado, o órgão público herda os bônus e... ônus.

Alta cultura

O último legado deixado por Lucia Moreira Salles vem a público com o lançamento do livro A Portrait of Oscar Wilde, obra de sua autoria e do neto do escritor irlandês Merlin Holland. Chega a São Paulo dia 10, mais precisamente na loja Again. A edição limitada em 525 exemplares, impressa em Verona, terá sua renda revertida para o projeto Brasileirinho, mantido por Lucia.

Conta com réplicas perfeitas dos textos originais do escritor. Textos estes doados por ela ao The Morgan Library&Museum, em NY.

É ou não é?

Ricardo Vito Porto, advogado de Tiririca, jura que comprovará com documentos que seu cliente não é analfabeto.

Há quem acredite que a melhor estratégia seria admitir que outra pessoa escreveu a carta anexada ao registro da candidatura. Perguntado sobre esta possibilidade, Porto respondeu: "Não posso falar. Eu mesmo pedi segredo de Justiça."

Porta fechadas

Os advogados dos partidos, que fizeram lobby para participar da reunião de avaliação do TRE sobre as eleições 2010, ficarão a ver navios.

O balanço será, mais uma vez, feito pela intranet por meio de formulários enviados aos juízes.

Fim de mandato

Ontem foi o último aniversário comemorado por Lula no Palácio do Planalto.

Prevendo uma avalanche, sua assessoria reservou sala, no segundo andar, só para presentes enviados por admiradores anônimos.

Estranha, a vida

Nesta novela sobre pré-sal, há quem estranhe que a OGX, petroleira de Eike Batista, ainda não bateu de frente com a Petrobrás. No raciocínio de fonte ligada ao setor, além de comprar boa parte das licenças, o empresário carioca conseguiu atrair técnicos e especialistas que pertenciam aos quadros da estatal. Simultaneamente à essa ascensão da OGX, a Petrobrás navega em mar tumultuado cujo reflexo tem impacto direto no mercado de ações.

Como a Petrobrás não se manifesta sobre o avanço da empresa de Eike, a mesma fonte pergunta: "Será que isso pode ser debitado apenas à má gestão ou ao aparelhamento da estatal pelo PT e aliados do governo Lula?"

Estranha, a vida 2

Ontem, o Bradesco anunciou um dos melhores resultados de sua história. Na sequência, o preço de suas ações, pela manhã, só fez cair.

Sarado

Miguel Falabella volta ao palco hoje depois de ter sofrido fissura no quadril na pré-estreia de A Gaiola das Loucas, no Teatro Bradesco. Depois de dois dias de molho.

Quem vem

Ermenegildo Zegna desembarca no Brasil na semana que vem. Participará de festa do centenário da grife, criada por seu avô.

Questão de estilo

Dilma pousa sábado em Porto Alegre, vota domingo e parte para Brasília acompanhar a apuração ao lado de Lula. Serra submerge e pretende se inteirar somente ao fim do dia da eleição.

Na frente

Salman Rushdie decidiu: A Random House lança seu livro de memórias em 2012.

Milton Nascimento convidou o coral de Três Pontas, cidade de seu coração, para uma participação especial em seu novo CD.

Antonio Breves comanda workshop na galeria Choque Cultural. Amanhã.

José Hosiasson comanda o curso 93 Anos de Jazz. A partir de hoje, na Casa do Saber.

Narcisa Tamborindeguy autografa Ai que Absurdo. Dia 10, no Benedixt.

Raivosos, os radicais do PT arrumaram apelido nada educado ou sutil para Hélio Bicudo: pônei de Troia.