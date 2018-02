Direto da Fonte

Dona Marisa Letícia sugeriu e Lula concordou. Depois do dia 1° de janeiro alugarão uma casa de praia para descansar. Com uma condição pré-estabelecida pelo presidente: que seja por pouco tempo.

Moviola

Em fase de finalização do roteiro, Cacá Diegues convidou Lázaro Ramos para estrelar o longa Grande Circo Místico. Proposta aceita, as filmagens começam em meados do ano que vem.

Alívio

Sérgio Baresi, ex-técnico interino do SPFC, recebeu nova missão de Juvenal Juvêncio: dirigirá o time de juniores na Copa São Paulo, em janeiro.

E ganhou reajuste de salário, de R$ 10 mil para R$ 15 mil

Prematuro

Os fãs da cantora Norah Jones terão uma surpresa na véspera da sua turnê pelo Brasil, a partir de 12 novembro. Seu novo CD, Featuring, será vendido aqui antes do lançamento mundial - previsto para 16 de novembro.

Divã urbano

Novidade nas ruas de Sampa: os Psicólogos do Trânsito. Inspirados nos Doutores da Alegria, a trupe faz esquetes de humor nos cruzamento da cidade na hora do rush.

Palheta

Raquel Arnaud acaba de negociar oito desenhos da série Carimbos, de Carmela Gross, com o MoMA.

Escolhidos por Luis Pérez-Oramas e Glenm Lawrey, curador e diretor do museu, respectivamente, depois visitarem exposição da artistas na Pinacoteca

Isabelle Tuchband aprendeu a pintar antes mesmo de ler. Filha de artista, cresceu sentindo o cheiro das tintas no ateliê. "Desde pequena, meu pai, Émile, me ensinou a valorizar as coisas simples. Aprendi que é possível dizer tudo usando apenas um traço", explica. Essa lição de desprendimento estético se faz presente nos 20 abajures que criou para a exposição que inaugura, terça, na Dominici da Gabriel Monteiro de Silva. E nem bem terminou esse trabalho, zarpa para Nice, onde irá customizar quarto da casa de um colecionador de arte. "Sou como banco, não paro: meu dia tem 30 horas."

Responsabilidade social

Paulo Lima lidera mais uma vez a entrega do Prêmio Trip Transformadores. Quarta, no Auditório Ibirapuera.

A ABC Spas promove curso gratuito de massagem na Estação da Luz, em novembro.

Felipe Massa e Emilio Botín, do Santander, entregam 100 bolsas de estudos internacionais para universitários. Dia 5, em Interlagos.

O Instituto Brasis organiza leilão beneficente de fotos do Projeto Trecho2.8. Na Villa Daslu, segunda.

O Pão de Açúcar avisa: está arrecadando brinquedos para a sua campanha de Natal, em todas as lojas do grupo.

Parceria do bem. A revista Terra da Gente está doando 2,5 mil exemplares/mês de sua publicação para o Hospital de Câncer de Barretos.

Será dia 10 o tradicional bazar da costura da Fundação Dorina Nowill. Na igreja de São Gabriel, no Jardim Paulista.

Goldman e Raí foram conferir, esta semana, o terreno onde será construída a ETEC dos Esportes, na Vila Maria. Do Centro Paula Souza e da Fundação Gol de Letra.

Sabor da solidariedade. O Amor aos Pedaços doou parte das vendas do bolo Boas Festas para a Make-A-Wish Brasil.

Bernardo Toro fala sobre educação, no WTC, quarta. Iniciativa da Fundação Bradesco.

Ponto para a Santa Casa. Pelo Mutirão de Parkinson, promovido ontem.

Mario Pantalena arma garden party beneficente para lançar coleção de joias. Quarta.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Em noite para brindar parceria de moda, a mesa disse tudo: "Ajoelhou tem que rezar".

2. Que pata de zebra que nada. É um modelito para lá de simpático.

3. Quando o amor pelo esporte fala mais alto, até piscina vira pista para manobras radicais.

4. A misteriosa coruja deu o ar da graça e observou o vaivém da mostra de arte.

5. Amigo é coisa pra se guardar dentro do peito ou até em cima do sofá. Será que Milton aprova?

6. O que vai... volta repaginado. Em quem tem espírito fashion.

Colaboração

