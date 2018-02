Direto da fonte

Entre as muitas medidas que ainda precisam ser tomadas para tentar evitar tragédias como as enchentes do ano passado, uma, pelo menos, já está em curso. Amauri Pastorello, do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, comprará, por meio de licitação internacional, um radar capaz avaliar nuvens e seus respectivos carregamentos de água.

Na prática, isso ajudará os técnicos a calcularem com maior antecedência a quantidade de chuva que cairá sobre a cidade. Para que serve isso? Pastorelli explica que o mecanismo possibilita antecipar medidas como desviar o trânsito em locais específicos ou remover moradores em área de risco com alguma tranquilidade. O atual sistema permite medir apenas a quantidade de chuva que cai.

Custo? Estima-se R$ 8 milhões.

Comício

Integrantes da coligação de Serra em São Paulo estão conclamando apoiadores a participarem de passeata antes do segundo turno das eleições. É o que fizeram Gilberto Kassab e Guilherme Afif, anteontem, em festa da promoter cultural Lulu Librandi, no Red Angus. Marcada para dia 29, sairão do Largo São Francisco.

FHC confirmou presença.

Planilha

Surpresa: o País foi brindado esta semana com a divulgação de duas taxas de desemprego. Uma, do IBGE, que marcou mínima histórica. E a do Caged que decepcionou.

Segundo a Rosenberg Associados, elas não são necessariamente contraditórias. O índice de desemprego do IBGE reflete, principalmente, a redução da população desocupada. O do Caged mede o saldo de empregos.

Cara a cara

Silvio Santos ganha boneco para chamar de "eu". No museu de cera, em Gramado, RS.

Ringue

O vídeo ofensivo a Netinho, hospedado no YouTube, continua no ar. Em setembro, TRE determinou multa de R$50 mil e outros R$ 10 mil por dia ao Google pelo descumprimento da liminar. Mostra o músico-político ao som de seu hit Cohab City com letra alterada: "Tô chegando na Cohab pra espancar uma megera, sair na mão com os amigos e dar uns soquinhos em minha Cinderela".

Procurada, a direção do Google informa que não comenta casos "específicos".

São Paulo pode?

Tony Blair, responsável inicial pelas Olimpíadas de 2012 em Londres, pediu conversa com Geraldo Alckmin durante sua visita ao Brasil semana que vem. Marcada para terça, desconfia-se que Blair tentará vender seu peixe para os paulistas.

Sérgio Cabral chegou a anunciar a contratação do ex-primeiro ministro para trabalhar como consultor das Olimpíadas no Rio. No que voltou atrás por falta de recursos...

Detalhe não pequeno

Quem contrata Maria Fernanda Cândido para comparecer a seu evento, leva um susto. Além do cachê - corretamente competitivo com os de outras atrizes de mesmo nível-, ela exige um extra: que o contratante pague seu cabeleireiro. O mimo tem que constar no contrato com a devida limitação de três opções indicadas por Cândido.

A mais barata? R$ 4 mil.

Bilheteria

São Paulo ganha mais uma galeria, a Central Galeria de Arte Contemporânea.

Sob direção de Wagner Lungov, o espaço abre suas portas, nos Jardins, dia 13 de novembro. Com exposição de Monica Rizzolli.

Na frente

Mariana Berenguer lança sua primeira coleção de joias. Quarta, no Dalva e Dito. Ao lado de Syomara Crespi.

Pedro Maciel autografa Retornar com os Pássaros. Conta com uma troca de ideias entre Lygia Fagundes Telles e Mário Bortolotto. Hoje, na Livraria da Vila em Pinheiros.

Marcos Arbaitman apresenta, dia 26, a Lemontch. Sua empresa de software para gerenciamento de viagens.

Joe Lambert, do Center of Digital Storytelling, de Berkeley, vem para seminário internacional sobre gestão, comunicação e memória. Em novembro, no Espaço Votorantim.

A Reebok comemora hoje 10 anos com festa no Hotel Caesar Park da Vila Olímpia. Comandada pelos DJs Milan & Pastore e DJ Marky.

O Itamaraty avisa: não mantém instalações em Tuvalu, capital de Funafuti. Os contatos são feitos por meio da embaixada na Nova Zelândia.

Diferente do que acontece em muitos presídios, celulares de juizes e promotores no Fórum Criminal de São Paulo simplesmente não... pegam .