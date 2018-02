Direto da Fonte

E o novo Estádio do Corinthians para a Copa de 2014, como anda? Alberto Goldman não quer mais saber do problema. "O Estado de São Paulo fez sua parte e os projetos de infraestrutura estão encaminhados", avisa o governador.

A CBF, por sua vez, não demonstra maiores preocupações. Trabalha em conjunto com o time e acredita que, logo depois da eleição, o processo deslanchará.

Desespero

Guido Mantega teve sorte no timing do anúncio do novo aumento do IOF na entrada de investimentos estrangeiros e no mercado futuro. É que, coincidentemente, ontem, um dia após a divulgação da medida, o dólar se valorizou no... mundo inteiro.

E assim, quebrando o termômetro em lugar de tratar a causa, a medida pareceu surtir efeito. O buraco, entretanto, está mais abaixo. Ou seria acima? O problema é global.

Fortalecimento

Manuel Felix Cintra Neto e Ney Castro Alves estão acertando a fusão da Associação Nacional das Corretoras com a Associação das Empresas Distribuidoras de Valores.

Nos trinques

Dona Marisa está em São Paulo. Para cortar suas madeixas com Wanderley Nunes, participar de nova rodada de compromissos ao lado de Dilma e pensar na mudança.

Tenta desenhar esquema para acomodar pertences e presentes somados nos últimos oito anos. No apartamento de São Bernardo do Campo e no futuro Instituto de Lula.

Escolhas

Pensando nos viciados da Cracolândia, José Gregori, secretário de Direitos Humanos da Prefeitura, estuda propor nova legislação para quem toma drogas: quer a introdução de internação compulsória.

Ou seja, o dependente químico não precisaria dar sua autorização para tratamento, como acontece hoje.

Palheta

Celso Lafer anuncia hoje, na Fundação Fapesp, detalhes sobre a restauração dos dois painéis Guerra e Paz, de Cândido Portinari.

Expostas na sede da ONU, chegam em dezembro e serão recuperadas para depois integrarem tour pelos estados.

Burrocracia

Os servidores da Secretaria de Controle Urbano estão sem celular funcional, sendo obrigados a usar seus próprios aparelhos durante o expediente. Isso porque o jurídico do Contru cancelou o contrato com a Vivo motivado pela inclusão do nome da empresa no Cadin - Cadastro de Inadimplência. De onde, segundo informa a Vivo, já saiu.

A secretaria estuda agora se reativará o contrato original ou abrirá nova licitação.

Até lá, pagará as contas dos celulares de seus funcionários?

Mi maior

Osesp e Orquestra Sinfônica Municipal de SP trocam figurinhas, pela primeira vez, sobre as respectivas programações em 2011. Arthur Nestrovski e Alex Klein querem evitar sobreposições.

Abarrotado

Dilma recebeu mais de 5 mil denúncias sobre mensagens e vídeos na internet considerados ofensivos à candidata.

Os advogados que cuidam da campanha estão soterrados.

Nuvens

Quem consulta o site da Casa Civil para conhecer um pouco da história de Carlos Eduardo Esteves Lima, ministro interino da pasta, fica a ver navios.

O espaço dedicado à biografia do substituto de Erenice Guerra está simplesmente em branco. E rompendo a tradição, não são mais divulgadas audiências e reuniões do titular da casa.

Na frente

Pedro Assumpção escolheu trazer show do Eminem em São Paulo para debutar com sua GEO Eventos. Dia 5 de novembro, no Jockey.

Roberto Carlos encomendou terno de Ricardo Almeida. Para o show só para mulheres, em novembro, no Anhembi.

Juca Ferreira comparecerá hoje à entrega do prêmio O Melhor da Arquitetura 2010. No Memorial da América Latina.

Copacabana Club faz apresentação de indie hoje, na Gant Session. No Baretto.

Abre hoje, na Galeria Sergio Caribé, mostra de Antonio Hélio Cabral.

Daniella Liu Herzog inaugura, hoje, individual no Dconcept.

Site novo de Vinicius de Moraes entra hoje no ar.

Confusão em Cumbica. Depois de tumulto em um voo da Gol, com destino ao Recife, a Polícia Federal foi acionada e chegou ao avião... uma hora depois. Explicação: muito trabalho para poucos agentes.