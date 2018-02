Direto da fonte

Marina decidiu: ficará neutra no segundo turno. O anúncio deve ser feito amanhã, logo depois da convenção convocada para formalizar a posição do PV.

Tendem a apoiar Serra os diretórios do partido instalados no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte.

Preservação 2

A ex-candidata à Presidência da República tomou esta decisão aliviada. Pesquisas feitas, Marina analisou o atual cenário e concluiu com sua equipe: o quadro eleitoral hoje não mudaria muito com ela se manifestando a favor do candidato tucano.

De grife

Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, conseguiu anteontem, por meio de seu advogado José Luis de Oliveira Lima, liminar que suspende ação que o acusava de interceptar joia roubada da Gucci.

Juca, como é conhecido, conta também que Miguel Reale Júnior ajudou: apresentou parecer em favor da tese.

Dia curto

Não dava mesmo para Dilma comparecer ao jantar de Ronaldo que aconteceria ontem à noite. A candidata, segundo fonte petista, chegou a São Paulo, vinda do Piauí, na madrugada, às 3h30. E às 7h já estava em Guarulhos presa em gravações.

Relação delicada

Assessoria do Planalto está pisando em ovos. Com Lula mergulhado na campanha de Dilma, sua agenda virou obra de ficção. Ninguém mais ousa confirmar a presença do presidente em qualquer evento.

Deus pai

Serra ganhou um santo aliado anteontem: d. Emilio Pignoli, bispo do Campo Limpo.

Sem palavras

Roberto Lima se envolveu pessoalmente em novíssimo projeto da Vivo: SMS para deficientes auditivos, desenvolvido com funcionários surdos da empresa. Levaram dois anos para chegar a um consenso sobre o melhor modelo.

Venceu a "Libra Pura", linguagem de sinais.

Pelada

Rogério Ceni, Richarlyson, Sócrates e Zetti, entre outros, jogarão segunda, no Morumbi. Na final do Torneio Gol de Letra. Promovido por Raí, Leonardo e amigos.

Estranha, a vida

Está cotada para assumir o lugar de Ana Paula Arósio, na próxima novela das 21h, a atriz Paola de Oliveira. Arósio foi dispensada depois de não aparecer em Florianópolis, em dia marcado, exatas 24 horas antes do início das gravações.

Era ela a estrela principal, escolhida a dedo por Gilberto Braga.

Estranha, a vida 2

Arósio vinha se mostrando insegura, acreditando que o papel dado a Glória Pires era melhor. Para ela se acalmar, Braga chegou a enviar 33 capítulos da novela para a casa da atriz. Nesta semana, deu tilt de novo.

E a Globo concluiu que daria muito trabalho daqui para frente.

Vida estranha

Nas audiências públicas para debater a concessão do aeroporto em São Gonçalo do Amarante (RN), a ANAC recebeu...198 contribuições técnicas.

No caso da assistência aos passageiros, teve somente 51 comentários. E na criação do Selo ANAC, informando distância entre as poltronas, somou 11.

Bola na rede

Está na mesa de Marco Polo Del Nero, da FPF, mudanças para a segunda fase do Paulistão 2011. Quais? Serão classificados oito times em lugar de quatro. E se a partida terminar empatada, haverá prorrogação de 30 minutos, seguida de cobranças de pênaltis.

Pretende aprovar em dez dias.

Na frente

Márcio Fortes, ministro das Cidades, foi a reunião do PP, anteontem, de carro oficial. Já Marina Silva, que ainda é senadora, chegou de táxi no encontro do PV, quarta.

Fernando Lichti Barros lança Casé - Como Toca Esse Rapaz, no Centro Cultural Rio Verde. Terça.

Maria Antonia Civita apresenta, segunda, em sua casa, o projeto Verdescola no Sahy. Confirmaram presença Dado Castello Branco, Nórea de Vitto, Leonardo Junqueira, entre outros.

José Aníbal recebe para jantar, segunda. Comemora a vitória dos tucanos em SP.

O Fasano inicia temporada de trufas brancas.

Ana Prata abre mostra na Marília Razuk. Quarta.

A Veuve Clicquot pilota noite Yelloween. Na Vila Leopoldina, dia 22. Dress code: halloween gala ou black-tie.

Marcio Kogan ganhou, ontem, o Grande Prêmio da Bienal de Design da Bélgica. Com a coleção de móveis Próteses e Enxertos.

Rubens Belfort Jr. e Marcela Cypel lançam livro, amanhã, em Chicago.

Equação curiosa rola na web: "Tropa 2 + Nosso Lar = capitão Renascimento".

Explicação? A quantidade de gente que morre em Tropa seria suficiente para montar Nosso Lar 2 e 3...".