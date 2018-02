Direto da Fonte

Descoberto: Tiririca, eleito deputado federal, tem carteira nacional de habilitação. O que, teoricamente, significa que ele sabe ler e escrever. Segundo o Detran, é impossível que um analfabeto obtenha CNH. "A não ser que a carteira seja ilegal", observou um despachante à coluna. A existência do documento é uma boa forma do new-parlamentar provar ao juiz da 1ª Zona Eleitoral que não é analfabeto e que sabe interpretar as leis de trânsito.

Indagado pela coluna sobre a CNH do palhaço, o promotor Maurício Lopes avisa: o tema está sob investigação.

Quebra-cabeça 2

Para lembrar: continua sob suspeita, a autenticidade da declaração de próprio punho que Tiririca apresentou ao registrar sua candidatura. O Instituto de Criminalística concluiu que quem a redigiu tem "mais habilidade gráfica do que objetivou demonstrar".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sala de aula

Tema sensível para Serra, Dilma quer surfar amanhã, Dia do Professor. Além de participar de ato com os mestres em SP, aproveita para lançar 13 pontos do seu programa de governo para a educação.

Cobertor

Na divisão das tarefas na campanha de Serra, Aloysio é quem está monitorando o eleitorado evangélico. Divide o trabalho com Marta Costa, sua suplente no Senado e filha do pastor José Wellington da Costa.

Ponto nobre

Está decidido onde Emanuele Garosci, dono do badalado Palazzina Grassi em Veneza, fará seu primeiro hotel no Brasil. Foi escolhida, em São Paulo, a concorrida Al. Gabriel Monteiro da Silva.

Custo? U$ 100 milhões.

Ufa!

Depois de assistir Tropa de Elite 2, Eduardo Suplicy saiu aliviado pelo fato do filme ter sido lançado após o primeiro turno das eleições. O longa, patrocinado pelo Estado do Rio, atinge a imagem de Sérgio Cabral de maneira explícita. "O diretor, felizmente, não se prestou a influenciar o processo eleitoral carioca", justificou.

Pertinente

No feriado, Frans Krajcberg confessou à dupla osgemeos, sua insatisfação por ser definido como "polonês naturalizado" e não brasileiro. Mesmo depois de tantos anos no País.

Racionalidade

Depois de fazer palestra na terça-feira pela manhã, em Nova York, para investidores americanos, Guido Mantega almoçou reservadamente com alguns membros do Council of the Americas -organizador do evento.

Ali, buscando tranquilizar aos presentes, fez elogios tanto a Dilma bem como a Serra. Segundo um dos convidados, o ministro da Fazenda deixou claro que os dois são muito competentes

E que tem capacidade de tocar a economia brasileira, quem quer seja o vencedor dessas eleições.

Eu voltei

Não, Geraldo Alckmin não vai repetir de ano por abandono de emprego. Voltou a comandar suas aulas de gestão de cidades, na Unimes, em Santos.

Interrompidas por causa da campanha, elas serão dadas até ele assumir o governo do Estado.

Filantropia

Em pouco mais de 15 minutos, João Doria arrecadou R$ 2,24 milhões para seu Natal do Bem que acontece em dezembro. Foi na noite de terça, finalizando o seminário do Lide, em Cartagena.

Ainda há mesas de dez lugares à venda. Por R$ 50 mil cada.

Curiosidade

Um dos mais requisitados e reconhecidos artistas da América Latina, o colombiano Fernando Botero simplesmente não tem um marchand para vender suas obras de arte.

É ele mesmo quem toca a comercialização das peças e faz a curadoria de suas exposições.

Na frente

Quem assistiu à saída dos mineiros da mina, onde sofreram temperatura mínima de 30º C e 89% de umidade, levou susto. Os chilenos Eles estavam barbeados, limpos e bem alimentados. Isto é, cumpriram com louvor o "programa" Sebastián Piñera.

Felipe Machado lança hoje, no Shopping Leblon, no Rio, seu livro Bacana Bacana.

Empresário brasileiro revela: quem contrata a consultora especializada em sustentabilidade, Solitaire Townsend, paga a neutralização de carbono da sua viagem de avião. Além da passagem, claro. Uma questão de coerência...