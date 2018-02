Direto da fonte

Se Dilma vencer, poucos no mercado financeiro têm dúvidas: Guido Mantega continuará ministro da Fazenda.

Há também grandes chances de Aloizio Mercadante assumir a Petrobrás. Prêmio de Lula por ele ter se "sacrificado" na disputa por São Paulo.

Vida imita a vida

German Efromovich teve seu dia de comandante Rolim. O empresário colombiano destacou tíquetes de embarque à porta do avião que levou os convidados de João Doria, do Lide, a Cartagena, no sábado pela manhã. Depois, já dentro da aeronave, o "aeromoço" fez a devida checagem dos cintos de segurança dos passageiros do voo fretado.

Bem gera o bem

Também no voo, Doria liderou um bingo patrocinado pela Agaxtur. Quem venceu? Marcos Arbaitman, dono da concorrente Maringá, que elegantemente doou seu prêmio - uma viagem completa - para Bia Corrêa da Fonseca. Que ganhou o segundo bingo, oferecendo duas caixas de vinho pela cartela completada a... Arbaitman.

Concentração

Marta deve ser anunciada nos próximos dias como jogadora do Santos para o Mundialito Interclubes de 2011. Falta só assinar o contrato.

Não perturbe

Equipes do Samu têm enfrentado difícil situação com moradores de rua de São Paulo. São frequentes as tentativas de agressão contra os atendentes que tentam prestar socorro.

Deve ser por isso que, ao receber uma ocorrência por telefone, os funcionários do 192 fazem diversas perguntas ao interlocutor procurando saber se o paciente é um morador de rua.

Planilha

O Brasil não trouxe o caneco da África do Sul mas quem esteve por lá aprovou o passeio. Levantamento da Top Service mostra que 46% dos turistas acharam a viagem excelente, 29% muito boa, 13% boa, 7% não responderam, 4% razoável e 1% ruim. Feliz o Brasil se repetir esses índices.

Largada

Carlo Gancia, representante da Indy no Brasil, refez as contas. Ampliará a arquibancada da prova, dia 1º de maio, no Sambódromo de SP, de 48 mil para 100 mil lugares. Havia planejando 70 mil assentos.

Guerrilha

Mesmo com uma distribuição planejada de Tropa de Elite 2, as salas que exibem o filme em São Paulo não foram suficientes para dar conta do público durante o feriadão.

Quem quis assistir a performance do Capitão Nascimento teve que se programar com antecedência para conseguir um ingresso.

A linha e o linho

Hebe terá mais um participante de peso no seu show, dia 27, no Credicard Hall: Gilberto Gil. Qual música? Será definida até o fim de semana.

Cesta básica

Sai nos próximos dias a premiação do Clube dos 13 para os times do Brasileirão. Qualquer valor abaixo de R$ 25 milhões causará decepção entre os cartolas.

Ah, coitado

Os urubus da Bienal ganharam voto de solidariedade. Dilma fez um bico caído ao passar pela gaiola vazia, no domingo. Algo como "estou com pena" das aves que estiveram trancafiadas.

Braços

Está abrindo escritório em São Paulo, a Samsung Techwin. O braço da multinacional desenvolve tecnologia para tanques de guerra, turbinas aéreas e câmeras de segurança.

Braços 2

A belga Christeyns, de produtos químicos para lavanderias, também abrirá escritório aqui.

Expectativa

Mesmo durante suas férias, Marisa Monte não parou de trabalhar. Anda gravando novas composições no estúdio de casa.

Na frente

Eros Grau deixa seu refúgio em Paris e faz palestra no Congresso de Advogados Trabalhistas. Dia 23, em Itu.

Jovelino Mineiro pilota seu tradicional leilão de gado, domingo, em Rancharia, SP.

A Chapel School abre mostra de artes em homenagem a Luiz Paulo Baravelli. A renda será revertida para obras assistenciais. Amanhã.

Mariangela Bordon completa hoje um ano de comentários na Rádio Eldorado.

Vanessa da Mata lança o CD Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias. Com direito a bate-papo. Na Saraiva do Shopping Morumbi. Hoje.

Belle & Sebastian se apresenta no Via Funchal. Dia 10.

Juscelino Pereira acaba de receber um lote de tartufo branco em seu Piselli. A temporada dura até o próximo fim de semana.

Marcia Pastore abre exposição individual no Estúdio Buck. Amanhã.

A SP Boat Show começa amanhã. Uma das atrações é a Phanton 500 HT, nova lancha de Felipe Massa. No Transamérica Expo Center.

Quem viu, percebeu. Supla parece estar com mais cabelo para arrepiar.