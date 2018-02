Direto da Fonte

Rebuliço na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Um grupo de alunos e professores organizaram, na manhã de sexta-feira, o Ato por Dilma Presidente. Propaganda eleitoral, segundo a Constituição, é proibida em prédios públicos. O Centro Acadêmico XI de Agosto e o diretor da escola, Antonio Magalhães Gomes Filho, esclarecem que não apoiaram o encontro.

Por outro lado, notórios professores da casa, que fomentaram o ato, dizem que, por não haver a presença de políticos, estariam apenas exercendo seu direito de cátedra.

Mais cultura

A antiga casa da O2 filmes, em frente ao parque Villa-Lobos, se transformará em museu. O Instituto de Cultura Contemporânea surge para abrigar ações culturais e filantrópicas.

Formigueiro

Onde durante anos funcionou a Cooperativa Agrícola de Cotia, no Largo da Batata, SP, surgirá um novo shopping. Com a revitalização da região e o gigantesco fluxo de pessoas que circula por ali, uma incorporadora média planeja o lançamento da "pré-locação" de lojas.

Eu e Deus

Líder da igreja que mais cresce no Brasil, a Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago gravou vídeo com sua biografia. Será distribuído gratuitamente.

Estetoscópio

Desembarcou na Jordânia comitiva do Hospital Sírio-Libanês para fazer um diagnóstico do atual sistema de saúde do país e ajudar na implantar um novo. Na caravana, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Riad Yunis e Paulo Chap Chap.

Adriana e Romeu Trussardi Neto têm planos ambiciosos. Depois de abrirem a primeira loja da Trousseau há quase 20 anos, quando ainda eram recém-casados, eles preparam voo mais alto. Negociam com parceiros na Europa e nos EUA para produzir lá fora. Pretendem vender, a partir de 2011, roupas de cama e banho nos centros sofisticados de Milão, Paris e NY. "Há muito tempo estamos planejamos este salto e chegou a hora", explica Romeu. O fôlego do casal vai mais longe. Começa também a tirar do papel uma linha voltada exclusivamente para hotéis.

Responsabilidade social

Equipe do Ministério da Saúde desembarca em Porto Príncipe, dia 25, para missão nobre. Treinará 2 mil agentes comunitários e 500 técnicos da ilha. O objetivo é ajudar o Haiti a montar uma rede básica de saúde.

Tesouradas do bem. Wanderley Nunes e mais 40 profissionais cortarão as madeixas de 400 pessoas no projeto Verdescola, em São Sebastião. Amanhã.

O Ateliê Oral dá exemplo de solidariedade. Atenderá de graça 80 idosos do Projeto Velho Amigo. Amanhã.

O Consulado da Mulher, ação social da Cônsul, ajudará mulheres de baixa renda do Guarujá a montar uma lavanderia solidária.

O Itaú Unibanco avisa: distribuirá 8 milhões de livros infantis pelo seu site.

O Extra preparou surpresa para os pequenos atendidos pela CEI Pingo de Gente: um caminhão carregado de brinquedos e produtos de higiene. Com entrega no Dia da Criança.

A Alcoa promove, em outubro, Mês Mundial de Serviços Comunitários. Seus funcionários participam de maratona de ações voluntárias.

A Drogaria São Paulo em sintonia com o meio ambiente. Está distribuindo coletores de pilhas para os clientes.

A Fundação Cafu comemora. Ganhou apoiador de peso: a Esser Incorporações.

O Spoleto fechou parceria com o GRAACC. Incentivará a doação de créditos da Nota Fiscal Paulista para o tratamento de jovens com câncer.

