Direto da fonte

Urnas abertas no Estado de São Paulo, a preferência dos presos provisórios - aqueles que aguardam, detidos, o julgamento - é....o PT. Pelo menos é o que mostram os números do TRE.

Entre os 1287 detentos-votantes, Dilma conseguiu 786 votos; Marina, 254, e Serra, 176. Para a governador, Mercadante saiu na frente, com 779 votos, seguido de Alckmin, 256, e por último Feldmann, 56.

Na disputa por uma cadeira no Senado, Marta teve a preferência de 522 presos; Netinho, de 514; Aloysio, outros 254, e Ricardo Young, veio com 149. Tuma, o xerife, também foi lembrado por 135 detentos.

Foi a primeira vez que os presos são autorizados a se manifestar eleitoralmente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No limite

Guilherme Leal, vice de Marina, sai de circuito. Cansado, tira alguns dias de férias.

Temporal?

Emanuel Fernandes, deputado eleito por São José dos Campos, cobrou de Tasso Jereissati: "Você não tem o direito de deixar a vida pública". O senador não se conteve: "Cansei. Agora quero ganhar dinheiro e... gastar".

Temporal 2

Lula entrou pesado no marketing telefônico no Ceará, pedindo votos para José Pimentel. E derrubou o senador tucano.

Martelo

Sem posição em relação ao segundo turno, a diretoria da UNE se reúne hoje para decidir. São grandes as pressões para apoiar Dilma.

Tour de force

No segundo turno, Alckmin, Aloysio e Afif estão se dividindo com intuito de percorrer municípios paulistas em campanha pró-Serra.

Salto alto

Pelo jeito, Christian Louboutin, o badalado designer francês de sapatos, está satisfeito com a performance da sua loja no Shopping Iguatemi. Chega no Brasil semana que vem para estudar a montagem de uma segunda loja ... em Brasília. Não volta sem fazer um pit-stop no Rio.

Aleluia

A música gospel ganha prêmio para chamar de seu: o Troféu Promessa. Por meio de acordo da Som Livre com a EBF Comunicações, idealizadora da Expocristã.

Quase lá

O Uol está em negociação para compra da Diveo do Brasil.

Mulherada

A Duloren encontrou a polêmica que procurava. A propaganda em que uma mulher, usando apenas calcinha e sutiã, aponta crucifixo para um padre foi julgada pelo Conar. O comercial foi suspenso em votação unânime.

Relíquia

Mesmo internado, Belluzzo pediu para a diretoria do Palmeiras organizar uma festa, daqui 30 dias, quando o Parque Antártica será implodido para a construção da nova arena. Quer que torcedores levem pedaços do antigo estádio.

Borderô

Contas feitas, o São Paulo teve lucro líquido de R$ 1,3 milhão com o show do Bon Jovi, quarta, no Morumbi. Na mesma noite, o time jogou em Barueri, contra o Vitória, e arrecadou livre só R$ 60 mil.

Outdoor

Fora do Flamengo, Zico conseguiu manter seu contrato de patrocínio de R$ 1 milhão com a Locanty, empresa de lixo do Rio. Em lugar de usar camiseta com a logomarca, o ex-craque colocará placas promocionais no seu centro de treinamento.

Novos ares

Marcelo Rubens Paiva atacou de ator. O protagonista da peça O Predador Entra na Sala - escrita por Paiva - saiu, a toque de caixa, para a maternidade esta semana. E ninguém melhor para substituí-lo do que o próprio autor.

De olho na areia

Maria Rita desembarcou ontem em Jericoacoara para participar de reality-show de músicos. Ainda sem nome.

Serão 13 programas ancorados por Davi Moraes. Para o verão.

Na frente

Não se fala em outra coisa, no Hospital Sírio-Libanês, a não ser da implantação do Berlin Heart em Romeu Tuma. Os médicos estão fascinados com o aparelho

André Abujamra faz pocket-show, na Livraria da Vila do Cidade Jardim. Terça.

Com 43 participantes, o X Colóquio Internacional de Direitos Humanos, da Conectas, começa segunda. No Itaú Cultural e na Direito GV.

Nem bem terminou o primeiro Festival SWU, em Itu, e Eduardo Fischer já começa a fechar contratos para o SWU 2. No ano que vem.

Aviso: o banho no SWU será contado; sete minutos. Depois o chuveiro trava. Tudo em nome da mãe natureza.