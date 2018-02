Direto da Fonte

Sem alarde, Romeu Tuma passou sábado por uma cirurgia de implante de coração. Ao que consta, o procedimento correu bem.

Operado por Fabio Jatene, o senador foi o primeiro paciente a receber no Brasil o Berlin Heart. Trata-se de um modelo sofisticado de Biopump, conhecido como coração artificial, que exigiu a vinda de "engenheiros" alemães para ensinar à equipe do Sírio-Libanês seu funcionamento.

O "orgão" custou perto de US$ 500 mil bancados pelo convênio do Senado.

Capital eleitoral

O time de Marina calcula que, dos 20 milhões de votos obtidos pela agora ex-candidata, ela tem poder sobre 15 milhões.

Os outros 5 milhões seriam votos de eleitores que só a escolheram porque se cansaram de Serra e Dilma. E poderiam não se dar ao trabalho de votar no segundo turno, aproveitando o feriado de Finados que engloba o dia 31 de outubro.

Redondo?

Pelo que se apurou, não tem fundamento imaginar qualquer exigência de Marina em relação à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Todas teriam sido cumpridas.

O que está pegando entre os integrantes do consórcio que venceu a licitação é saber se o BNDES manterá os financiamentos prometidos após as eleições.

Step by step

Na terça-feira, o Itaú rebaixou o rating das ações da Petrobrás. Ontem foi a vez do Barclays, fazendo o preço do papel cair para número abaixo da capitalização. Abertas as apostas para saber qual será, hoje, a instituição financeira a "ajudar" na queda.

Bom sinal

Um banco suíço está negociando a aquisição de parte do fundo Queluz.

Detalhe: estrangeiros não se interessam em comprar asset management no Brasil há mais de ano.

Brainstorm

A concentração de aliados de José Serra ontem pela manhã, em avião da TAM rumo a Brasília, (Jorge Bornhausen, Cândido Vaccarezza, Jutahy Júnior, Sérgio Silva e Julio Semeghini) fez surgir a piada. Caso o candidato tucano vença o pleito, sugerem mandar Marco Maciel para o Vaticano e Tasso Jereissati ao Afeganistão.

Outdoor

A rebeldia de Neymar não causou impacto nos patrocínios do Santos. O clube viu, do ano passado para cá, seu pacote subir de R$ 17 milhões para R$ 30 milhões. E hoje o time tem seis propostas para 2011, sendo uma da... Perdigão.

Concorrente direta da Seara - sua atual patrocinadora.

PT saudações

Petistas desaprovam a volta a jato de Paulo Skaf para a FIESP.

A atitude foi interpretada como sinal de que ele não quer se empenhar na campanha de Dilma.

Mulheres de peso

Julio Lellis convidou e Marília Pêra disse sim. A atriz protagonizará um longa-metragem baseado na obra de Nélida Piñon. A ser realizado ano que vem.

Batalhão

Apesar de ovacionado, o elenco de Tropa de Elite 2 nem teve tempo para comemorar, anteontem, em Paulínia.

Pós-exibição, no melhor estilo de conduta "Bope", jantar e cama para todos recarregarem a bateria.

Flagra

Depois de consultar o site da Secretária do Desenvolvimento, um motorista indignado identificou quem arremessou do carro oficial, segunda, uma bituca de cigarro na Av. Doutor Arnaldo.

Ninguém menos que o secretário Luciano de Almeida.

Na frente

Roberto Freire, do PPS, que veio tentar a vida política em SP, está feliz por ter sido muito bem recebido. Foi eleito deputado federal com mais de 120 mil votos.

Lauretta da Martinica abre sua casa em Paraty, sábado, para jantar do festival de cinema, Receberá convidados de Suzana VillasBôas.

Mickey terá companhia extra em Orlando. A Orquestra Pão do Açúcar se apresenta terça, na Downtown Disney.

Guga de Oliveira lança livro hoje, no MIS. Conta bastidores da TV brasileira.

Danilo Miranda participa em Yalta, na Russia, dos 150 anos de Tchekhov.

Arnaldo Antunes lança o DVD Ao Vivo Lá em Casa, produzido pela Conspiração. Hoje, no Cine Livraria Cultura.

Valérie Dantas Mota abre, dia 14, a mostra ENtRE. Na JTM Gallery, em Paris.

Carlos Vogt, secretário de Ensino Superior, está desocupando, a toque de caixa, as salas que usa no Edifício Cidade 1.É que Alckmin montará ali seu gabinete de transição. Ufa!, bye, bye para o Joelma

O filme Comer, Rezar, Amar está lotando as salas de cinema de São Paulo. Em plena segunda e terça à tarde.

Na internet ontem: "Netinho, entre sem bater".

Colaboração

