Direto da fonte

Se ficar mesmo comprovado que Tiririca é analfabeto, ele terá, ao menos, mais dez dias para se alfabetizar. Este foi o prazo dado por Aloísio Silveira, juiz eleitoral, para que o palhaço apresente sua defesa. No MPE, acredita-se que ele usará este tempo de "descanso" no Nordeste, para onde foi assim que a eleição terminou, com este objetivo.

O período pode ser prolongado caso seus advogados entrem com habeas corpus para tentar trancar o processo ou retardar a data da audiência. Quando Francisco Everardo fará uma "prova dos nove".

Soma

Maria Helena Rovere, consultora-educadora da Unesco, avalia que com um intensivão é possível um adulto se alfabetizar neste prazo. "Pode pelo menos aprender a redigir um ditado, mesmo que não compreenda o conteúdo." O que seria suficiente para a legislação eleitoral.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Subtração

Aprovado no teste, ainda assim não ficará livre da acusação de falsidade ideológica e documental. Para Tiririca sair dessa, é preciso que sua caligrafia bata com a da declaração apresentada à Justiça Eleitoral no dia do registro de sua candidatura.

Tentativa

Márcio Thomaz Bastos se comunicou por telefone com as advogadas do PT, Marcela Cherubini e Débora de Carvalho Batista. No fim da noite de domingo, elas foram à sede do TRE-SP encontrar com o desembargador Walter de Almeida Guilherme e pressioná-lo a aceitar petição que validasse os votos conferidos a Paulo Bufalo , do PSOL, o que poderia levar a eleição para o segundo turno.

Foi por volta das 11h da noite que as petistas jogaram a toalha: nem com os 0,34% de Bufalo Mercadante teria chance.

Na boca do gol

Prestes a sair do forno, documentário sobre Tancredo Neves espera a aprovação de Aécio. O senador eleito não teve ainda tempo assistir ao filme. Entretanto, o diretor Silvio Tendler aposta na exibição este ano, quando se comemora o centenário do ex-presidente.

Munição fraca

Como previsto, de nada adiantou aumentar o IOF para segurar o dólar. Com o mundo não querendo mais saber da moeda americana, Guido Mantega não pode achar que a valorização do real é pessoal. Terá que dar tiro de canhão se quiser segurar a cotação, sem medo de atrapalhar as eleições.

Triiiim

Se abstendo em revelar a estratégia de agora em diante, Luiz Gonzalez, marqueteiro de Serra, tenta explicar o erro nas pesquisas que não previram o segundo turno. "Não sou especialista, mas nosso tracking telefônico deu certo. O que me faz acreditar que talvez este sistema funcione melhor", avaliou ontem.

Diferentemente da pesquisa feita nas ruas ou nos domicílio, a realizada via telefone dá opção a quem atende de desligar e não revelar nada. "O eleitor não se inibe em bater o telefone", conta. Já nas ruas, segundo Gonzalez, quem não quer responder, responde, e acaba distorcendo a coleta de informações. Nas casas, pelo acesso ser mais difícil, o esforço é triplicado e menos produtivo.

Nota não só

Sobre o que poderia ser um novo jingle, conforme publicou a coluna ontem, - "Serra é gente boa, Serra é do bem" - Gonzalez afirma ser o mesmo usado em 2004, agora com nova roupagem. Explica, entretanto, que a campanha, a exemplo do primeiro turno, não terá um só jingle. "Vamos fazer três ou quatro clipes."

Caminhos

A pelo menos um interlocutor, FHC levantou a hipótese de ter Marina como vice de Serra no segundo turno. Mas pelo que se apurou, a legislação não permite.

Se fosse Gabeira a substituir Indio da Costa, existiria uma brecha: o PV se coligou com o PSDB no Rio.

Prestígio

Há 40 anos, Richard Meier comprou livro sobre as obras de Oscar Niemeyer. No sábado, em encontro marcado com o arquiteto brasileiro no Rio, ele levará a edição para ser autografada.

O arquiteto americano, reconhecido mundialmente, conhece o Brasil. Pelas mãos de Felipe Diniz.

Homem de ferro

Niemeyer, aliás, foi visto em restaurante carioca, sexta à noite, com mais sete amigos.

Comendo e... Bebendo.

Na frente

Muitos estranharam que os comentários apimentados feitos no Manhattan Connection, domingo, não foram reprisados pela GNT como de hábito. A assessoria da emissora justifica: o conteúdo estaria... Desatualizado.

Rosangela Lyra trouxe, de Paris, pesquisa que colocou a Dior do Brasil em segundo lugar no mundo. Em atendimento e atmosfera visual.

Apresentada, ontem, no Reserva Cultural, a campanha da Unicef, feita pela Nova S/B, promete alarde. Sobre desigualdade e direito da criança.

A exposição Gregorio Gruber - Passeios abre, amanhã, no Lugar Pantemporâneo.

Mesmo com Dilma e Marina, as mulheres ainda são minoria na política. Das 54 vagas no Senado, só sete foram conquistadas pela ala feminina.