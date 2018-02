Direto da fonte

Mal foram fechadas as urnas e a equipe de Serra já deu o start nas gravações da propaganda eleitoral voltada para o segundo turno.

Pelo que se assistiu, na Pça. General Enéas Martins Nogueira, bairro do Brooklin, o jingle da campanha será "Serra é gente boa, Serra é do bem", substituindo o "Brasil pode mais". O slogan foi cantado durante a manhã de ontem na praça, repetidamente, por dois atores vestidos de gari. Devidamente enquadrados por duas câmaras, luz e muita ação.

Home, sweet

Ontem, às 7h da manhã, sem nenhum arrependimento de ter tentado o governo do Estado, Paulo Skaf já havia reassumido seu posto na Fiesp. A indústria prefere Dilma ou Serra? "Não há diferenças significativas. A melhor opção é a que o Brasil escolherá."

Ele e Benjamin Steinbruch almoçaram juntos para colocar em dia o que está acontecendo na federação.

Maturidade

Fábio Barbosa, da Febraban, tampouco acredita em grandes mudanças na política econômica ou monetária, seja eleito Serra ou Dilma.

"Tanto assim, que os mercados estão absolutamente tranquilos", afirmou.

Cortisona 2

Surge nova explicação, além da torção do pé, justificando as altas dosagens de cortisona que Dilma está tomando.

Manter a voz.

De longe não dá

Foram as peças que Alexandre Herchcovitch escolheu de NY - onde se encontrava semana passada - para vestir Dilma, que acabaram resultando na quebra de parceria. A candidata voltou para os braços da sua costureira em Porto Alegre.

Sangue quente

A campanha presidencial do PT no primeiro turno rendeu à Justiça Eleitoral 23 ações penais. Todas por crime contra a honra. PSDB, PSOL e PV abriram... Nenhuma.

Apressadinho?

Chamou a atenção na festa do PV, anteontem, a ausência de José Luiz Penna. O clima teria ficado ruim para o presidente nacional do partido após sua declaração dando conta que o PV não ficará neutro no segundo turno. Partidários negam o mal estar dizendo: "Penna deu entrevistas até tarde da noite".

Grande família

Candidatos, parentes de figurões da política, comemoram. Entre os mais votados a deputado federal, estão Ana Arraes, em PE, Renan Filho, em AL, e ACM Neto, na BA. Zeca Dirceu, apesar de preso por boca de urna no PR, também foi eleito. E Liliane Roriz, filha de Weslian e Joaquim Roriz, tem futuro: foi a terceira deputada distrital mais votada em Brasília.

Nããããão

Em meio à eleição, Ronaldo soltou, no twitter, a pergunta: "Vocês acham que eu seria um bom político?" Teve que apagar o incêndio da tonelada de comentários explicando que não pretende assumir a carreira e só quis conhecer opiniões.

Conheceu?

Ladrão barato

Em troca de R$ 200, assessor de Serra negociou a "volta" de seu celular roubado em Campina Grande. Chegou via Sedex.

Só na alegria?

Lula não foi anteontem à festa de Dilma. Sua assessoria explica: o presidente só se exporia se ela tivesse vencido...

Na frente

O nome do 11º ministro do STF, que Lula indicará, terá de oferecer ao Planalto um ativo extra: ser totalmente a favor da Lei da Ficha Limpa. Assim, avalia o governo, ele assume a vaga, vota, desempata e mata de uma vez por todas as pretensões "esperneantes" dos políticos fichas-suja eleitos.

As eleições lotaram os restaurantes de Sampa, domingo, tumultuando o trânsito. Esperou-se mais tempo para estacionar no Rodeio, por exemplo, do que para almoçar.

Mesários, que antigamente ganhavam ticket de R$9,00 para o almoço, tiveram upgrade: R$20,00.

Aloysio Nunes pediu uma semana antes cair na campanha de Serra. Está exausto.

Por essa, Guilherme Leal não esperava. Foi confundido com o ...Tiririca.

Cobertor curto em van de tucanos e aliados, domingo. Jingle, que Kassab mantém em seu celular desde sua campanha de 2008, tocou, sendo reconhecido por Gisele Nunes Ferreira: "Nossaaa eu usava esse jingle até outro dia". Alckmin, presente, olhou para um lado. E o prefeito para o extremo oposto.

Maior vitoriosa do primeiro turno? A margem de erro.