Direto da Fonte

Aécio Neves garantiu à coluna que, se houver segundo turno, entrará "de cabeça" na campanha de José Serra.

Futurologia

Antes mesmo de fechadas as urnas, os dirigentes do DEM, PPS e PSDB discutiam o futuro. Kassab, assediado pelo PMDB, tem dito a interlocutores que gosta da ideia da fusão dos três partidos. Já no campo governista, petistas e aliados calculam que o PSB pode surgir como força emergente nestas eleições. Com a provável vitória acachapante de Eduardo Campos, em Pernambuco, e de Cid Gomes, no Ceará.

Padrinho forte

Não será surpresa se Dilma vencer e decidir que no Ministério da Justiça continua o atual titular, Luiz Paulo Barreto. O padrinho é forte e atende pelo nome de Márcio Thomaz Bastos. O outro cotado é ninguém menos do que José Eduardo Martins Cardozo. Se depender de Lula, porém, não irá para a cadeira.

Padrinho forte 2

Uma coisa é certa: se Barreto assumir em definitivo a Justiça do governo Dilma, o atual diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, não fica no comando do órgão.

Bola de cristal

É uma incógnita entre os tucanos a votação que terá Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB, que disputa uma vaga na Câmara. Ele que teve que ficar afastado da sua campanha para deputado federal além da conta... cuidando dos problemas do partido.

Dica

Hoje, se você acordar sem vontade de votar... Chacoalha que passa.

Se fosse seguir o desejo da família, Fabiana Delfim (à dir.) seria médica. Mas ela bateu o pé, fez economia e acabou conquistando um professor particular de peso: seu pai, ex-ministro Delfim Netto. A carreira da moça no mercado financeiro durou 12 anos e foi cortada pelo convite da amiga Giuliana Romano. E aceitou ser sócia na grife de roupas da estilista. "Ela cuida do estilo e eu da parte administrativa", conta Fabiana. Parceria acertada, loja no Itaim funcionando, as duas se preparam agora para avançar: abrem, quinta-feira, uma pop-up store no Shopping Higienópolis.

Responsabilidade social

Alunos do ensino médio do NAVE, programa do Oi Futuro de Recife, produziram um jogo sério. O quiz eletrônico Eleições 2010 que ensina a participar de forma consciente do processo eleitoral.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o Observatório de Inclusão Social. Objetivo? Dar reconhecimento público para ações desenvolvidas nesta área em São Paulo.

E o IES Singularidades, de Gisela Wajskop, festeja. Recebeu o selo de socialmente responsável da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior.

O Lar Escola São Francisco e Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista também comemoram. As duas entidades serão beneficiadas pelo projeto Petals for a Cause, promovido pela Tiffany & Co.

As práticas de risco socioambiental para liberação de crédito renderam ao Santander o prêmio Global Partners Awards do Forest StewardShip Council.

A Ambev e o WWF se uniram em prol do uso racional da água. Lançaram a segunda etapa do Projeto Bacias, que capacita voluntários para o monitoramento das nascentes em Brasília.

Parte da renda da coleção Leticia Linton, lançada quinta no Antiquarius, irá para a ONG Doutores da Alegria.

Ponto para Valéria Baraccat. Pela 3ª edição da Cartilha sobre Câncer de Mama.

A Ticket e o Esporte Clube Pinheiros estão capacitando os professores de Educação Física da rede municipal de São Paulo.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Mário Quintana escreveu: "O amor é quando a gente mora um no outro." Então é melhor que a moradia seja bem segura.

2. Chocolate para o Houaiss: "Produto alimentício de cor marrom, sólido, pastoso ou em pó, que tem como matéria-prima o cacau". Para a coluna: "Deliciosa tentação".

3. "Roda mundo, roda gigante

Roda moinho, roda pião"... em noite de artesanato solidário.

4. A vaca também não deixou de fazer a sua parte...Só pensava no bem.

5. Tempero foi o que não faltou no jantar organizado em prol do Projeto Velho Amigo.

6. Para entrar no universo virtual das artes, basta apertar o botão.

Colaboração

