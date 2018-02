Direto da fonte

A Promotoria Eleitoral não desistiu da caça ao Tiririca. Desconfia que a declaração entregue à Justiça Eleitoral, que deveria ser escrita de próprio punho para provar que o candidato não é analfabeto, tenha sido redigida por uma pessoa e assinada por outra. O documento passará por perícia grafotécnica no Instituto de Criminalística. Crimes? Falsidade documental e ideológica.

Novo em folha

Corre pelo Sírio-Libanês que Romeu Tuma ganhará coração novo. O caríssimo Biopump, espécie de bomba cardíaca artificial, teria sido encomendado na Alemanha. A cirurgia seria feita por Fábio Jatene. Até o fechamento da edição, a assessoria do candidato não retornou para confirmar a informação.

Cabalístico

O Ministério Público e a Polícia Federal vão investigar se o candidato a deputado federal Ajuricaba Menezes, do PMDB, tem ligações com o PCC. Ex-presidiário, seu tema de campanha é a reforma do sistema penitenciário. E seu número é o mesmo usado para denominar o Primeiro Comando da Capital, 1533 (15= P e 3= C, no alfabeto). À coluna, Ajuricaba defende-se. "Não tenho ligações com o PCC. Consegui o número em sorteio."

Politiquês

O BC e Ministério da Fazenda estão tentando segurar a desvalorização do dólar, frente ao real (foi rompida ontem a barreira de R$1,7 por dólar), no "gogó". Apesar das medidas necessárias estarem prontas e decididas. Tudo para não tumultuar as eleições.

Mãos leves

Antes de sair para a carreata sábado, em Campina Grande, Serra foi avisado por Cássio Cunha Lima: "Tire tudo dos bolsos, aqui roubam muito". O alerta não chegou aos seguranças. Resultado: quatro celulares a menos no fim da visita.

Ideologia pura

Após as eleições, Zé Dirceu ataca de Che Guevara. Em novembro, participa de conferências no Chile, Cuba e Venezuela para palestrar sobre esquerda progressista e América Latina. Garantiu à coluna que não receberá um tostão pelo périplo.

24 horas

Edson Aparecido arrumou uma maneira suis generis de fazer campanha. Vai de um evento para outro na garupa de um motoboy. Tem dois contratados full time.

O eleito

Foi escolhido, após meses de embate entre músicos e direção, o regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo: o maestro Alex Klein.

Assume lugar deixado por Rodrigo de Carvalho.

Bola na mão

Depois que os novos vizinhos de Ronaldo souberam que o jogador comprou a casa de Pedro Paulo Diniz nos Jardins, por algo como R$ 11 milhões, todos se entusiasmaram.

Também querem vender seus imóveis ao craque bom pagador, caso ele queira ampliar seus domínios.

Pura beleza

Fanny Ardant gostou tanto do Brasil que volta, em dezembro, para a abertura do Sesc Belenzinho.

Ali, encenará um espetáculo sobre a escritora belga Marguerite Yourcenar.

Voilà

A Portadora de Perfume, uma das esculturas mais premiadas de Victor Brecheret, está a caminho de Paris. A obra, de 3 metros de altura, foi doada pela filha do escultor, Sandra Brecheret. Ficará em área restrita do Senado francês, no coração do Jardim de Luxemburgo.

Sinal verde

Eventuais pichações nas obras da mostra Revelarte - que o MASP levou às ruas anteontem - serão catalogadas e integradas à exposição.

Na frente

Carlos Miele pilota hoje festa brasileira em sua loja de Paris com a Vogue Itália. Em prol da Rainforest Foundation.

Estreia hoje Florilégio, com Mira Haar e Carlos Moreno. No Museu da Casa Brasileira.

Õte, selo da BEI Editora, lança hoje Descomplicando a Economia do Século XXI, de Randy Charles Epping. Na Cultura da Av. Paulista.

Tony Bellotto lança o livro No Buraco, segunda, no Astor.

Será lançado hoje o livro Mutações, de Adauto Novaes. No Sesc Vila Mariana.

Anna Tereza Paes de Almeida e Clarissa Khouri organizam coquetel da Téa Panô. Segunda, em Moema.

Quem tirou segunda via do título de eleitor nos últimos dois dias encontrou fila de dobrar o quarteirão nos cartórios. Cruzes!