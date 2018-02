Direto da fonte

Saíram, essa semana, três pesquisas diferentes sobre a corrida presidencial: Sensus, Ibope e Datafolha. Só uma delas sinaliza a possibilidade de haver um segundo turno. Todas, no entanto, confirmam o crescimento de Marina.

Se ela continuar subindo neste ritmo, há consenso de que as eleições presidenciais não terminarão no domingo.

Dízimo?

O PSDB estadual decidiu confiscar 5% do que é arrecadado via diretório, pelos políticos que disputam estas eleições, para pagar custos do partido. Os candidatos não gostaram nem um pouquinho.

Pirata

Vereadores, como Gilson Barreto e Evandro Losacco, estão usando imagens de outros candidatos a deputado para alavancar suas campanhas.

Nada de errado se não fosse o fato de não terem pedido permissão aos próprios

Martelo

Pelo jeito, não há mais dúvidas sobre quem substituirá Sérgio Rosa na presidência do conselho da Vale. Ricardo Flores, atual dirigente da Previ, é líder de ponta caso Dilma vença as eleições.

Repetindo

Recado do governo Goldman para Aloizio Mercadante. Mesmo com a progressão continuada no ensino médio das escolas estaduais - nota insuficiente não significa repetir o ano -, dados do Sistema Estadual de Análise de Dados mostram que a repetência é menor nas redes municipal e privada...

Em 4 anos, o Estado teve média de 14% de reprovação, municípios 11% e particular 4,1%.

Samba no pé

Por essa, a Sapucaí não esperava. Ingrid Betancourt foi embora do Brasil sem realizar um desejo: conhecer o Rio.

Wagnão verde

Wagner Moura foi parar em segundo lugar no Twitter depois da participação no Roda-Viva, segunda. Como o ator declarou voto à Marina, os eleitores-verdes ficaram em polvorosa.

Parem as máquinas

Palestra bombástica ontem, promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Tema? "Documentação das formas assobiadas e instrumentais das línguas gavião e suruí de Rondônia."

Delicadeza

Carla Bruni agradeceu, de próprio punho, a seleção de maiôs Lenny presenteada pela estilista. Poucos no mundo, com a notoriedade da primeira-dama francesa, se dão ao trabalho de se portar assim.

Carolina Herrera, centro de festa oferecida por Lenny Niemeyer, dia 6 em sua casa no Rio, dirá "thanks" de que maneira?

All set

Agora vai. O marroquino Desmond Pinto, "project manager" do Amanyara em Turks and Caicos Islands, se mudou para o Brasil para tocar a criação do primeiro hotel da cadeia Aman na América Latina. Projeto pronto, Pinto monta concorrência para escolher uma construtora em dezembro.

A ideia é que o hotel, em Angra dos Reis, fique totalmente pronto em meados de 2012.

Para (muito) maiores

Para quem tem mais de 60 anos: o Ministério do Turismo monta cruzeiro exclusivo para terceira idade. Sai de Santos em janeiro.

Na frente

Antonio Matias, da Fundação Itaú Social, comanda seminário internacional de avaliação econômica de projetos sociais. Em SP, dia 7.

A partir de hoje, o grafiteiro Jey tem 15 dias para encher o espaço anexo à Micasa. Transformado em sua residência artística.

Osvaldo Golijov, compositor residente da Osesp, dá aula hoje na Sala São Paulo. Convite de Arthur Nestrovski.

Registrado: Celso Russomanno mandou tchauzinho para Goldman no debate da TV Globo. Ficou sem resposta.