Direto da Fonte

Miguel Reale Jr. se uniu aos juristas que assinaram o Manifesto em Defesa da Democracia e se colocaram contra o ato insuflado pelo PT, programado para hoje, atingindo a mídia. "Nunca vi nada tão organizado contra os meios de comunicação na história da nossa República. A liberdade de imprensa, quando usada para denunciar corrupção, está sendo encarada como golpismo", afirmou o jurista à coluna. "Isso é típico de regimes totalitários. Não se pode ameaçar os jornais ou as pessoas. Estão criando um clima de insegurança muito perigoso".

Obedientes

Decisão partidária: Marta e Netinho foram a Brasília gravar, juntos, o apoio de Lula e de Dilma para a campanha política.

Susto

Há alguns dias uma notícia deixou Ricardo Lewandowski, do TSE, de cabelo em pé. Importado da China, um carregamento de softwares para abastecer as novas urnas eletrônicas brasileiras ficou retido em Miami. Os americanos levaram dias para liberar o material. Que já chegou.

Gangorra

No encontro anteontem com artistas, em SP, Serra defendeu a limitação de ingressos de meia-entrada nos espetáculos. Foi aplaudido, mas comprou briga com os estudantes.

Pena de urubu

Antes da abertura da Bienal, anteontem, ambientalistas protestaram contra o confinamento de três urubus na instalação de Nuno Ramos. Heitor Martins avisava: "Temos todas as licenças do Ibama".

Canja

Livio Tragtenberg, músico experimental enjaulado na Bienal, convidou e Eduardo Suplicy cantou: Triste Partida e... Blowing in the Wind.

Peixada

Grupos de discussão entre santistas apoiaram a demissão de Dorival Jr. O acusam de ter agido como Neymar, de 18 anos: com arrogância.

Jardineiro fiel

William, do Corinthians, passa a ser embaixador do meio ambiente do clube: projeto prevê plantar 100 árvores por jogo e mais 100 a cada gol marcado.

Anjo da guarda

Quem viu, constatou. É a eficiente Mary Morrison o braço direito - e o esquerdo também - de Bill Clinton na sua complicada agenda diária.