Direto da Fonte

Benjamin Steinbruch arrumou novo foco de interesse.

As participações da Camargo Corrêa e da Votorantim na Usiminas.

Aquisição 2

Voltou a boataria de que o Itaú estaria também com fome de compras. Mais precisamente, o BVA na America Latina.

Pior fica

A Promotoria Eleitoral encaminhou anteontem denúncia contra Tiririca. Ele é acusado de falsidade ideológica por omitir bens da Justiça Eleitoral.

Sacola

Empresários paulistas receberam anteontem cartas do comitê financeiro de Dilma. Pedindo doações e ensinando como fazer. Assinada por José de Filippi Jr. , ex-prefeito de Diadema.

Paz do Senhor

Lula sancionou: 30 de novembro é agora o Dia Nacional do Evangélico.

Providências

Em briga com a Prefeitura pela não construção de um túnel na região do Butantã, moradores preparam revanche. Convocam a população para um show musical, amanhã, no Parque da Providência - local que pode ser destruído caso o projeto saia do papel.

Pó de guaraná

Serra apareceu animadíssimo no jantar da Confederação Israelita do Brasil, anteontem, em Higienópolis. Dia da queda de Erenice Guerra. Disse ali estar com energia para jogar uma partida inteira de futebol.

Senha, por favor

Clonagem de página pessoal é o crime eletrônico mais comum em São Paulo. Segundo pesquisa da Fecomércio, 23,53% dos paulistas foram vítimas deste tipo de ataque virtual.

Linha de chegada

Fôlego em alta no Itaú. Dos 32 mil inscritos na Maratona Pão de Açúcar, que acontece amanhã no Ibirapuera, 3.300 são funcionários do banco. Perde apenas para o próprio Pão de Açúcar, com 3.700 atletas.

Nascer de rir

A gargalhada generalizada na sessão exclusiva do filme De Pernas pro Ar quase fez nascer literalmente um filho. Uma grávida teve múltiplas contrações ao cair na risada com a atuação de Ingrid Guimarães. No Cinemark do Eldorado.

Do bem

A BrazilFoundation, entidade filantrópica que arrecada recursos nos EUA para projetos sociais no Brasil, realizará jantar de gala no Metropolitan Museum of Art, em NY. Precedido de almoço no Cipriani Wall Street para patrocinadores como Itaú, Vale, Grendene, TAM e JHSF.

Do bem 2

Serão três os homenageados: Angela Gutierrez, do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, da Firjan, e Jair Ribeiro, fundador da ONG Parceiros da Educação.

No bastidor

O burburinho na abertura do Centro Ruth Cardoso, anteontem, foi inevitável: a saída de Erenice Guerra corria de boca em boca.

À parte da política, os filhos da ex-primeira dama, Paulo Henrique e Beatriz, vieram às lágrimas de emoção no discurso. Já FHC, esteve calmo durante toda a noite.

Estilo Manhattan

Marisa Monte está em NY e não é só a passeio. Acerta detalhes finais de projeto secreto. Com um diretor criativo brasileiro, xodó de ninguém menos que Madonna.

Tipo importação

Benicio Del Toro já é praticamente um paulistano.

Depois de visitar o MST, em Guararema, jantou em um bar no Itaim com Selton Mello e Fernando Morais. Depois, partiu para uma noitada na Disco, mas, ao que parece, não ficou satisfeito. O ator - que veio participar de comício com Lula e Dilma- ainda está curioso para conhecer mais da vida noturna de SP.

Na frente

A marchinha Marina Presidente Urgente, vídeo de apoio à candidata que mistura frevo com dança contemporânea, já foi assistido por mais de 23 mil pessoas no YouTube. Dirigido por Gisela Moreau, da Sala Crisantempo.

Abrem hoje, no MAM, as mostras de Ernesto Neto Dengo e Raymundo Colares.

Mais de 30 filmes inéditos de Betty Leirner serão exibidos, a partir do dia 30, na Cinemateca e no Instituto Goethe.

O livro São Paulo - Projetos de Urbanização de Favelas será lançado no Museu da Língua Portuguesa. Segunda.

Crescem as chances de Maurício de Sousa assumir uma cadeira na Academia Paulista de Letras.