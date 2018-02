Direto da Fonte

A grande dúvida ontem nos meios políticos era: por que Lula não nomeou logo sua preferida Miriam Belchior para o lugar de Erenice Guerra? O tempo dirá...

Bate bumbo

A frase de Eike Batista esta semana - a de que iria transformar seu conglomerado de empresas em uma "quase Vale"- fez despertar a curiosidade de um economista especializado em privatização.

Contas feitas, descobriu que tratando-se de "nacionalização de ativos", a Vale ganha longe das empresas que terminam com um X: comprou U$ 3,243 bilhões de participações estrangeiras na última década. Eike, por sua vez, nos últimos três anos, fechou negócios que vão lhe proporcionar nada menos que U$ 9,250 bilhões - só a venda de parte OGX para a chinesa Sinopec Group/ CNOOC está sendo negociada por US$ 7 bilhões.

Com a palavra, Eike.

Rainha da internet Marina Silva está na frente do ranking... do Facebook. Tem 21mil seguidores contra 14 mil de Serra. Dilma vem atrás com 5 mil.

Reação

Guilherme Afif não engole a declaração de Lula incentivando "extirpar" o DEM da política nacional. "As infrações do presidente são inúmeras e não há reação proporcional dos juristas", reclama o candidato a vice de Alckmin. Afif lembra que ao passar do limite de pontos estabelecidos em multas, o motorista perde a carteira. "Lula tudo pode."

Reação 2

O político do DEM acha que o presidente está conseguindo o que Lenin pregava: "Quando você tira a vontade de lutar, já venceu a briga". Para Afif, a sociedade tem que cobrar reação no âmbito da Lei.

Too late

Avaliação de quem entende de câmbio. Depois de tanto ameaçar e não fazer, não adianta mais o BC lançar operações de swap-cambial para tentar conter a valorização do real. O efeito duraria 24 horas já que o mercado se preparou para tanto.

Cinéfilo

Pela primeira vez desde que a Mostra de Cinema de SP foi criada, ela será aberta por um ministro da Cultura. Juca Ferreira dará o ar de sua graça dia 21 de outubro, no Auditório Ibirapuera.

Brunch

Serra ganha apoio da classe artística, terça, durante o almoço. Pilotado por Lulu Librandi, na Livraria Cultura da Av. Paulista.

Os Sem Site

As dezenas de convidados que foram à Câmara Municipal ontem ver o lançamento do novo site da Casa deram de cara com os mesmos velhos recursos. As novidades, como ferramentas para acompanhar a frequência de vereadores e seus votos, não têm sequer prazo para ficarem prontas. Dalton Silvano, vice da Câmara, informa estar negociando cronograma com colaboradores. Ainda...

''Você ainda chega lá''

Eram 38 garotas e um contrato de R$ 150 mil por 48 meses. A final do Elite Model Look Brasil 2010 - evento responsável pela revelação de Gisele Bündchen - escolheu ontem a gaúcha Camila Peruzzo, de Nova Bassano, para integrar seu casting. A jovem de 14 anos vai representar o Brasil na final internacional na China. Ganhou por quê? "Tooooodas as gurias aqui são lindas, talvez meu jeito diferente de andar", concluiu.

Na estreia do Espaço Villa-Lobos, participantes de 14 a 19 anos se enfrentaram no concurso que durou cinco horas. No backstage, cabeleireiros pilotavam o babyliss e a chapinha, assistindo às meninas devorarem alimentos "pesados" como... uvas. "Bananas elas não comem por causa do batom", justifica uma produtora. E dá-lhe água.

Marina Alves, 1,76 m, reclamava contrariada: "Escolhi um sapato de salto maior, pus num cantinho e alguém roubou!". Naiara Travaglia lia O Caçador de Pipas. Pensativa, com a palestra oferecida pela agência, disparou: "Eles disseram que se um avião cheio de modelos cair, ninguém vai sentir falta. E é verdade, né?".

Cássio Reis, apresentador da noite, evocou lugar comum: "Só uma vai ganhar mas pensem que muitas gostariam de estar aqui". Bastante "animado" ao lado de Talytha Pugliesi e Carol Bittencourt, também abusou de trocadilhos: "Começa agora o desfile das candidatas. Que vença a mais gata".

O DJ aumentou o som e a primeira aspirante a modelo empacou. A de trás deu empurrãozinho e ela foi. Outras tropeçaram e houve até quem caísse na passarela. Essa ganhou beijinho de Reis. Fim de festa, papais e mamães correram para consolar suas crias. O que mais se ouvia era: "Não se preocupe, filha, você ainda chega lá". PAULA BONELLI

Na frente

O Stereophonics desembarca no Brasil em novembro. Apresenta-se no Citibank Hall. Trazidos pela Time For Fun.

Jan Akkerman e Anton Goudsmit no Festival Sampa Jazz. Amanhã, no Ibirapuera.

Gaspar Gasparian abre mostra, amanhã. Na Pinacoteca

Infâmia de petista nada aliado à moça: "Para Erenice, Guerra é Guerra". Ela perdeu.