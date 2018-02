Direto da fonte

Com esta nova confusão em torno dos Correios, os defensores da criação de empresa estatal voltam com força total. Foi ressuscitada dentro do governo Lula, a ideia da montagem de uma companhia aérea de transporte de correio concentrando as atividades hoje exercidas por terceiros.

Mas para que ela pertença à ECT, formalmente, segundo fonte do setor, o Executivo teria que editar uma Medida Provisória mudando o objeto social dos Correios, que não inclui o serviço. E nada melhor que um escândalo atrás do outro para justificar a edição de uma ação desta em tempos de eleição.

Vale lembrar que países como a França, EUA, Inglaterra e até a China tentaram fazer prosperar empresas estatais aéreas sem sucesso. Descobriram que as margens de lucro são apertadas e não suportam o peso do Estado.

Ressaca

A passos lentos, Ilhota, cidade destruída pelas enchentes em Santa Catarina, vai se recuperando. O governo federal liberou ontem R$ 3 milhões para ajudar na reconstrução da comunidade.

Foi o BB e não a Mendes Júnior que venceu ação judicial em primeira instância nos Estados Unidos, de US$ 2 bilhões. A empresa recorreu e a apelação será julgada em segunda instância em data próxima.

Ideia Fix

Mesmo ante existência de poço novo gigante no pré-sal, conforme adiantou o Estado, o preço das ações da Petrobrás caíram ontem. É que o mercado só pensa naquilo: com qual força os investidores estrangeiros entrarão na capitalização prevista?

Os nacionais estão a toda. Mas lá fora, confirmados mesmo, só os asiáticos que enxergam o lançamento como porta de entrada no setor petroleiro do País.

Épico

A editora LeYa comprou os direitos de publicação de A Guerra dos Tronos, primeira parte da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin - conhecido como o novo Tolkien. Detalhe: a história será transformada em série pelo HBO.

Bola dentro

Luiz Gonzaga Belluzzo negocia com Miguel Nicolelis montar um centro de educação para novos jogadores do Palmeiras, em São Roque. Algo parecido com que o neurocientista e palmeirense fanático tem em Natal.

Depende de nós

Há quem não ache a menor graça na campanha eleitoral de Tiririca. Maurício Ribeiro Lopes, da Promotoria Eleitoral, encaminhou na tarde de ontem pedido de impugnação da campanha do palhaço a deputado federal.

O documento cobra atitudes da Procuradoria Regional Eleitoral.

Família & família

Aloizio Mercadante e sua mulher Regina decidiram: seus filhos estão fora das gravações para a propaganda eleitoral.

Já os cinco filhos de Paulo Skaf, todos homens, caem na estrada. Fazem campanha firme para o pai em todo Estado paulista.

Tour da fé

Aparecida, Juazeiro do Norte, Belém e Nova Trento - destinos religiosos brasileiros - devem entrar na pauta da Opera Romana.

É o que tenta Luiz Barretto, do Turismo, em suas conversas em Roma esta semana, com Caesar Atuire - dirigente da operadora de turismo do Vaticano.

Do casseta

Pedro Bial atacará de ator. Em filme escrito a quatro mão pelos cassetas Marcelo Madureira e Hubert Aranha, sobre a vida de um jornalista fictício.

Dois é bom

Marilia Razuk inaugura novo espaço. Mais precisamente, amanhã, com a abertura da coletiva Kierkegaards Walk. Sua atual galeria -na mesma rua- passa a abrigar exposições menores.

Na frente

Descoberto: Shakira é um dos nomes cotados para estrelar campanha do Itaú.

Eleonora e Ivo Rosset abrem sua casa para happy hour em torno de Marta Suplicy. Amanhã.

Carolina Ferraz autografa Na Cozinha com Carolina. Amanhã, na Livraria da Vila da Lorena.

Abre, hoje, na Chocolat des Arts, a mostra Europa da fotógrafa Chris Day.

Dan Stulbach e Pedro Herz comemoram hoje, os três anos do Teatro Eva Herz. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Até o fim de novembro, a Fundação Conrado Wessel anunciará os vencedores do Prêmio FCW Ciência e Cultura. Cada vencedor leva para casa R$ 300 mil.

Fernanda Young expõe fotos na loja Uma dos Jardins. A partir de hoje.

Artur Lescher abre individual na Nara Roesler hoje.

O Instituto Tomie Ohtake recebe a coletiva Ponto de Equilíbrio. A partir de segunda.

Marcos Duprat lança mostra Genesis das Cores e livro na Monica Filgueiras. Amanhã.

Pelé espera a chegada de seu nono neto. Será o quarto filho de Kelly Cristina. Já Edinho, seu outro filho, promete. Pretende dar ao pai, camisa 10, o seu... décimo neto.