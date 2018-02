Direto da Fonte

O escritório capitaneado por Israel Guerra e o Trajano e Silva Advogados têm muitas afinidades. Além de assessorar a MTA, também atuaram em conjunto a favor de dois clientes em Belo Monte.

Ambos conseguiram entrar no consórcio vencedor.

Luzes 2

A tentativa de exclusão da Mendes Júnior da obra de Belo Monte passa pela ação judicial que a empreiteira move contra o BB. Ela ganhou, em Nova York, uma "pequena"contenda de US$ 2 bilhões contra o banco por causa de perda de equipamentos no Iraque - avalizados pelo BB.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Murilo Mendes, de 82 anos, estaria resistente em negociar valores nesta briga em troca de financiamentos do BNDES e do BB destinados aos vencedores da licitação.

Inimigo íntimo?

Os integrantes do mercado financeiro, convidados pela Febraban, que participaram de encontro fechado, de mais de três horas, com José Serra, na sexta, saíram melhor impressionados do que entraram. De muito bom humor e surpreendentemente solto, o candidato fez exposição sobre a economia brasileira e respondeu perguntas.

E milagre: foi quase pontual.

Telona

Carolina Ferraz interpretará um travesti. E Sandra Corveloni, uma paciente terminal de câncer - irmã de Ferraz. É o que informa Flávio Tambellini, a toda na produção da tragédia A Gloria e a Graça, de Rogério Gomes. Busca financiamento.

Personal

Serra e Alckmin levaram Nuno Cobra e o acupunturista Jou El Jia a tiracolo em caminhada...política no Espaço Catavento, domingo.

Merecido

A estatua de Eleazar de Carvalho sofreu um up-grade. Saiu da Praça Julio Prestes, onde o busto era furtado sistematicamente, para a porta da Sala São Paulo.

Decanter

Diana Krall, que faz sua última apresentação hoje em Sampa, solicitou à Expand, vinhos como o Domaine de Villaine, o Bouzeron Aligote 2007 ou ainda o Domaine Michel Meursault Grands Charrons 2006 e Olivier Leflaive Pommard 2006.

Nossa!

Ponto a favor

Estão voltando para o Brasil, dois quadros pertencentes a Edemar Cid Ferreira: um de Roy Lichtenstein e outro de Torres García. Serão entregues a uma delegação brasileira, incluindo Fausto De Sanctis, dia 21 em NY, embalados pela seguradora da massa falida do Banco Santos.

Fruto de pedido formal de cooperação do juiz à justiça americana.

Choque elétrico

Ricardo Salinas, empresário mexicano, conseguiu audiência com Lula na sexta-feira, antes do presidente voar para Brasília.

No Aeroporto de Congonhas, trataram a expansão da rede Elektra.

Cabra valente

Campanha pobre, o jeito é apostar na perseverança. Plínio de Arruda Sampaio soltava o verbo no megafone quando foi abordado por fiscais da justiça eleitoral, no Masp, sexta.

Bateu o pé e não foi embora não.

Pirueta

O Circo Tihany enfrenta obstáculo extra, dia 24, quando deixa Boa Vista rumo a Manaus: as leis da reserva Waimiri-Atroari.

Se não quiser dormir entre os índios, a trupe deverá cruzar o território antes das 18h. Depois deste horário, o cacique fecha a porteira.

140 anos

João Carlos Martins e Arthur Moreira Lima comemoram juntos, dia 25, 70 anos. Com apresentação da Bachiana Filarmônica SESI, na Sala São Paulo.

Na frente

Arthur Luiz Piza apresenta hoje na Raquel Arnaud, 25 livros de José Saramago, editados pela Cia. Das Letras.

O sexteto Vitrola toca hoje em festa na Tabacaria Ranieri.

Cristina Schleder expõe na Arte Infinita. E a mostra de Joseph Beuys abre com jantar no Sesc Pompeia. Hoje.

O surto de obesidade não chegou ao "céu" do filme Nosso Lar. Não há um só gordo no Paraíso do longa...