Direto da fonte

Ação da Promotoria Eleitoral identificou 294 formas irregulares de propaganda eleitoral, na última sexta. Quais? Encontraram bonecos, cavaletes sobre gramados e cartazes colocados em locais que atrapalham o fluxo de pessoas.

Para retirar o material, foram necessárias duas viagens de caminhão, além da ajuda de um furgão e uma Kombi. Os veículos passearam pelas avenidas 23 de Maio, Paulista, Brasil, Liberdade e pelo Monumento das Bandeiras, no Ibirapuera, fazendo uma faxina geral.

Investigação

Guilherme Afif teve suas suspeitas confirmadas. A falha no painel do Impostômetro, quando atingiu a marca dos R$ 800 bilhões, foi provocada por hackers. Um ataque de DDoS - nome técnico para um tipo de "hackerismo".

Cartão de visita

A Gol acaba de criar um novo slogan para tentar se aproximar dos clientes: "Sempre dá para ir mais longe". Estreia hoje.

A chamada traduz também a reestruturação feita na companhia nos últimos dois anos.

Cavaleiro

Depois de muitos convites sem sucesso, a Bienal finalmente conseguiu. Traz para São Paulo Sir Nicholas Serota, curador e diretor fundador da Tate Modern.

Sir Nick - como é tratado na intimidade - tem conversa marcada com 50 empresários brasileiros, dia 20.

DNA

Camila Appel, filha de Leilah Assumpção, estreia A Pantera, dia 30, no Centro Cultura SP. É seu primeiro texto para teatro.

Responsabilidade social

Violeta Yazbek, 90 anos, não titubeou. Decidiu doar toda renda de Receitas que Emocionam para o Hospital Sírio Libanês. O livro será lançado quarta na loja Spicy dos Jardins.

A Caraigá Morumbi promove campanha de doação de sangue. Em prol do Hemocentro São Lucas. Quinta.

Em dois meses de Alagoas, os Médicos Sem Fronteiras fizerem 500 atendimentos, distribuíram mil kits de higiene, instalaram 60 torneiras, 11 chuveiros e 14 vasos sanitários nos abrigos.

A Merck S/A avisa: está com inscrições abertas para projetos de inclusão social e educação ambiental. Até quarta-feira.

A Sony Ericsson fez as contas. Reciclou mais de 770 mil aparelhos celulares no ano passado.

O Centro Ruth Cardoso inaugura novas instalações, quinta-feira, nos Jardins.

Os três campi do Centro Universitário Senac abrem suas portas para oferecer mais de 100 atividades gratuitas. Motivo? Comemorar o Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Sábado.

Lição de cidadania. Sessenta desempregados estão fazendo aulas para cuidador de idosos e produção de mudas fitoterápicas no Parque da Água Branca. Cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza.

Saúde em jogo. Para sensibilizar os empresários sobre a importância de facilitar a ida de seus funcionários ao médico, o Ministério da Saúde promove seminário em Brasília. A partir de amanhã.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Antes de exterminar o futuro e quando nem pensava em política, Schwarzenegger posava por aí com charuto. Cena aproveitada por tabacaria paulistana.

2. O jogo de esconder e revelar inspirou a decoração de centro estético inaugurado em São Paulo. 3. Qual será a penitência para eximir a culpa de quem não resistiu à mesa de doces?

4. Rapunzel circulou sem seu príncipe. Foi cuidar dos cabelos.

5. Acredite nos ditos populares: os brutos também amam. E cada panela tem sua tampa.

6.Tristeza na hora do sim?