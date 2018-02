Direto da Fonte

Abilio Diniz participou ontem, pela manhã, de encontro com analistas e investidores para falar sobre o plano estratégico do Grupo Pão de Açúcar. Entrou em temas como a profissionalização e gestão, distribuindo elogios a Jean-Charles Nouri - chairman e CEO do Casino -, Rafael Klein e toda equipe da Casas Bahia bem como para seus executivos, ressaltando que a integração vai de vento em popa.

Nenhuma palavra sobre plano de compra da parte do Casino no Pão de Açúcar. Indagado, Diniz foi mais que categórico: "Somos sócios há 11 anos e pretendo que esta parceria dure muitos e muitos anos,"assegurou à coluna.

Cloro na piscina

Alexandre Schwartsman, do Santander, não titubeou depois da divulgação da Ata do Copom, ontem, justificando a decisão tomada semana passada de manter a taxa em 10,75% ao ano. "Se alguém tinha alguma dúvida, a mensagem do Banco Central foi clara: não há intenção de subir juros no curto prazo".

O BC foi assertivo na sua visão positiva sobre a trajetória inflacionária.

Quarentena

Nizan Guanaes ainda estuda o destino que dará a MPM - marca do Grupo ABC -, depois que foi retirada da fachada do prédio da Loducca.

E avisa: "Não será aposentada nem tão pouco enviada para a lata do lixo da propaganda".

Do bem

Xuxa topou e será a madrinha de uma campanha contra a exploração sexual infantil.

Fernando Torquatto e outros artistas também serão convidados.

Póstuma

Rogério Ceni não terá um busto tão cedo no Morumbi. Perguntado depois da homenagem prestada ao goleiros por seus 20 anos no Tricolor, Juvenal Juvêncio foi direto: "Estátua aqui no São Paulo só para quem já foi dessa para melhor".

Preservados

Luciana Garcia, advogada da ONG Justiça Global, recebeu com alívio a notícia de que o Ibama autorizou nova base de lançamento de veículos espaciais no território da Aeronáutica, em Alcântara, no Maranhão. "A pressão é grande para que os sítios sejam construídos em áreas quilombolas", explica.

Desembarque

Marcado: se nada acontecer pelo caminho, o iPhone 4 começa a ser vendido no Brasil na virada de quinta para sexta-feira da semana que vem, conforme antecipado ontem no blog da coluna.

Como faz no mundo inteiro, a Apple aguardará até meia-noite, com as lojas abertas, para iniciar as vendas. Preço previsto? R$ 3 mil.

Desde sábado, Vivo e TIM estão oferecendo degustação do aparelho para clientes especiais.

Congelado?

O mundo de futebol está preocupado. Nada andou, desde o dia em que se decidiu formalmente que o Estádio do Corinthians abrigará a Copa de 2014.

O Comitê Organizador da Copa só falará sobre assuntos relacionados a São Paulo quando receber o projeto sabidamente pronto há mais de um mês. Demora? Ao que se sabe, os Correios não estão em greve. Nem aeroportos.

Debate

Alckmin, par constante de Serra, foi a ausência mais sentida no debate, anteontem, promovido pela TV Gazeta e Estadão. Oficialmente, estava muito cansado. Kassab tampouco apareceu.

Índio da Costa foi, ficou e ainda acompanhou Serra na longa madrugada de gravações.

Quem veio para almoçar

Aécio Neves almoçava ontem no restaurante A Bela Sintra, com... Tom Cavalcante. Confundido com Juca Chaves.

Na frente

Sonia e Eleazar de Carvalho Filho recebem convidados para um jantar, domingo, logo após o concerto da OSB em homenagem ao reconhecido maestro Eleazar de Carvalho.

A Bei Editora e a Globomarcas pilotam jantar para poucos na apresentação do livro Passione: um Roteiro pela Toscana. Domingo, no Tre Bicchieri.

Fafá de Belém canta hoje no... Cazaquistão. Mais precisamente, em Astana.

Desta vez não haverá muito espaço para a pirataria. A pré-venda dos ingressos de Tropa de Elite 2 começa hoje pela internet.

Acontece no fim de semana, a Exposição Anual de Plantas e Arte Floral do São Paulo Garden Club, no Centro Brasileiro Britânico. Entre as expositoras, Beatriz Romeiro.

Berlam Belozo aporta em Lisboa para show no Festival Lisbon Unplugged. Amanhã.

Carlos Vergara abre individual na Bergamin. Amanhã.

Pedro Costa participa do debate Cinefilia e Preservação. Hoje, na Cinemateca.

Leo Bassi, clown americano, aceitou convite de Hugo Possolo. Estará no niver do Espaço Parlapatões, amanhã.

Exaustão registrada entre os marqueteiros de Serra e Alckmin: diante do fuso horário de ambos, estão trabalhando 24 horas por dia.

Colaboração

