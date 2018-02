Direto da Fonte

Depois muitos anos, chega ao fim a parceria entre a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e a Bienal. O órgão estadual não editará o catálogo da exposição deste ano.

Heitor Martins, da Bienal, vetou pedido de Hubert Alquéres que pretendia montar um estande de livros de arte na mostra. Com intuito de venda. Em troca, a Imprensa Oficial rodaria na sua gráfica, gratuitamente, o novo catálogo, seguindo padrão adotado em edições anteriores do evento.

Papel sob papel 2 Alquéres, aborrecido, reclamou, por meio de carta, a Andrea Matarazzo, secretário da Cultura e membro também do conselho da Bienal. "Ele tem razão", lamenta Matarazzo, se posicionando a favor da Imprensa Oficial.

Atento

Levantamento interno dos tucanos anima os integrantes da campanha de Serra. Aponta que o candidato à Presidência subiu nas pesquisas com o escândalo das violações do sigilo fiscal.

Dilma, por sua vez, teria ficado na mesma posição.

Haja coração

Marcos Cintra, secretário da Desenvolvimento Econômico de Kassab, está nos finalmentes da montagem de PPP gigante para a área da saúde. Algo orçado em R$ 1,3 bilhão que será usado na construção e reforma de hospitais, ambulatórios, etc...

Pagode na Cohab

O Google, que acaba de ser condenado a pagar R$ 50 mil por hospedar no YouTube vídeo com ofensas a Netinho de Paula, terá mais dívidas a somar. Ainda no ar, contrariando decisão da Justiça, o videoclipe mescla imagens do candidato ao Senado cantando versão de Cohab City com imagens de mulheres espancadas. A multa diária é de R$ 10 mil.

Tipo exportação

Não é só de cultura de massa que vive Diego, o Alemão do Big Brother. Com uma câmera na mão, ele foi visto no Burning Man, festival anual de contracultura que reúne diversas tribos, em Nevada, EUA.

Alfajores

Zulemita Menem ainda faz sucesso. Ao comparecer, anteontem, com o pai, Carlos Menem, durante comemoração do 7 de Setembro na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, roubou a atenção. Fernando de la Rúa também esteve por lá.

Estatização

O STF acaba de receber uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que contesta alteração na Constituição do Estado do Paraná.

A mudança, feita por meio de emenda na Assembleia Legislativa paranaense, bloqueia a entrada da iniciativa privada em serviços de saneamento básico.

Vão-se os anéis

Norma Bengell colocou à venda, por R$ 60 mil, um colar-obra de arte. Assinada por Di Cavalcanti e confeccionada pelo amigo joalheiro do artista plástico Lucien Finkelstein, a peça (foto) é única.

Camisa 10

Em fase de recuperação, Ganso se reúne amanhã com a diretoria do Santos. Discutem novo contrato, incluindo reajuste de salário e aumento da multa rescisória.

Em segredo?

Foram vistos almoçando tête-à-tête ontem, em São Paulo, no restaurante La Tambouille, Ricardo Teixeira, da CBF e Jérôme.. Valcke, da Fifa.

Coisa pra cavalo

O sonho de três apaixonadas pelo hipismo - o de profissionalizar o circuito no Brasil - se torna realidade. Isabella Salles, Isabella Pinheiro e Karina Gerdau Johannpeter, em esforço conjunto, conseguiram elevar o nível das competições do Mitsubishi SporTV Riders Cup, cuja última etapa acontece no fim de semana, em Indaiatuba.

O circuito, habitualmente três estrelas, teve upgrade para quatro "A maioria dos nossos cavaleiros reside na Europa, onde a altura dos obstáculos é mais alta. Nós queremos igualar nosso campeonato ao europeu e aumentar a visibilidade do esporte no Brasil ", explica Salles.

Com essa ideia na cabeça, cavaram patrocínios e investimentos. "O maior desafio foi vender o desejo de três... meninas", ponderam em uníssono, Karina e Isabella Pinheiro.

Na frente

O encontro Jornadas Ibero-Americanas, dia 20, em Madrid, promete. Para discutir investimentos, Enrique Iglesias formou mesa múltipla com dois brasileiros de peso: Rubens Barbosa e Tadeu Carneiro.

Graziella e Buby Leonetti recebem Zubin Mehta e a Münchner Philharmoniker para um jantar em sua casa. Dia 26.

Corpo Vivo - Carrossel das Espécies, de Ivaldo Bertazzo, começa amanhã no Sesc Pinheiros.

Daniel Augusto Jr., fotógrafo oficial do Corinthians, abre exposição no Senac da Lapa. Segunda.

Roberto de Magalhães Gouvêa pilota leilão na Galeria Espaço Arte. Quarta.

A exposição Anywhere Is my Land, de Antonio Dias, inaugura sábado. Na Pinacoteca.

Duas mostras importantes, Memórias Reveladas e Tékhne, estreiam domingo. Em comemoração aos 50 anos do Museu de Arte Brasileira.

O público ficou curioso, anteontem, no show de Lauryn Hill, no Credicard Hall. Tecladista da banda passou o show inteiro de... mochila nas costas.