Direto da fonte

Mulher de sucesso realmente tem pouco sossego. Além da quebra de sigilo fiscal alardeada semana passada, Ana Maria Braga enfrenta pressão intensa do ex-marido Marcelo Frisoni. Pelo que a coluna testemunhou em Nova York, na calçada do Lavo Club, logo depois do show de Ivete Sangalo, desconfia-se que a apresentadora esteja sendo chantageada.

A situação foi tal que Frisoni, também presente, acabou "saído" pelos seguranças.

Expansão

A Natura quer terminar o ano com um pé no México, Colômbia ou Argentina. "A dúvida é se terceirizaremos a produção ou atuaremos de forma direta", revela José Vicente Marino, vice-presidente da empresa.

A decisão depende ainda da finalização de estudos técnicos e de mercado.

Tipo exportação

O grupo AfroReggae está levando seu "brazilian way" para outras cinco cidades da Inglaterra. Integrantes da trupe, devidamente empregados em Londres, estão imersos no treinamento de jovens ingleses da periferia.

Motivo? A construção de um legado social até os Jogos Olímpicos de 2012.

Urna

Enquete feita pelo Conselho Regional de Administração de SP mostra que 47% dos seus filiados apontam a reforma tributária como a principal prioridade do próximo Presidente da República.

Apareceram depois, as reformas política (16,72%), previdenciária (14,79%) e judiciária (14,29%).

Transfusão?

O Instituto Butantã firmou acordo de cooperação inédito com a Hemobrás, empresa ligada ao Ministério da Saúde. As duas instituições farão intercâmbio de pesquisas relacionadas ao sangue humano.

Na prática, os cientistas buscarão avanços no tratamento de hemofilia, queimaduras, raiva, difteria e tétano.

Olho de vidro

Foi encontrada em loja de LPs, em Nova York, uma coletânea inédita dos Mutantes. Algo tão exclusivo que nem mesmo os autores imaginavam que poderia existir: pacote com o que seriam os três primeiros discos da banda.

Mas não são não...

Cerco

O sangue alviverde fala mais alto. Um grupo de vereadores palmeirenses se mobiliza para cobrar de Kassab, amanhã, o alvará para construção da arena Palestra.

Valise

Peter Seligson, chairman da Ahlstrom, aterrissa em SP na semana que vem. Interessado no mercado brasileiro, visita Benjamin Steinbruch, José Roberto Ermírio de Moraes, Paulo Galvão Filho e Daniel Klabin Wurzmann.

Passe-partout

Depois de 40 anos, Palácio do Planalto, quadro de Firmino Saldanha, volta a ser exposto na sede do executivo. Encomendada por Oscar Niemeyer, a obra foi resgatada na garagem do Palácio Jaburu.

Tipo exportação

Será em Ilhabela que as 35 finalistas do concurso da Elite Model 2010 serão fotografadas. A vencedora representará o Brasil, em outubro, na China.

Cara e coroa

Marco Nanini, que faz um vovô no longa A Suprema Felicidade, de Arnaldo Jabor, é a cara do verdadeiro avô do diretor. "São muito parecidos fisicamente e têm o mesmo estilo carioca", conta Jabor.

Na frente

Gustavo Franco autografa o livro Cartas a um Jovem Economista. Terça-feira, na Livraria da Vila do Itaim.

A instalação de Beatriz Milhazes, no Festival de Jardins do MAM, receberá 8525 vasos de girassol - 1655 deles serão trocados a cada 15 dias. No Parque do Ibirapuera, a partir do dia 22.

O São Paulo Fashion Car, salão internacional de carros antigos, abre sexta. No Anhembi.

Marcelle Bittar lança o centro estético Vittah. Amanhã, nos Jardins.

A pedido de agentes internacionais, o livro Primeira Chance, de Silvana Tinelli, está sendo traduzido para o inglês, francês e italiano. E tem chance de virar filme.

A Secretaria da Cultura avisa: o concurso gráfico sobre a Consciência Negra foi prorrogado até o dia 30.

Ao ser cumprimentada pelo nascimento do neto Pedro, Dona Marisa fez questão de ressaltar: "Felizmente, nasceu corintiano".