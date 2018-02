Direto da fonte

A campanha de Alckmin preparou surpresa para Serra. A série de 31 encontros com militantes - cada vez em uma Subprefeitura da capital - será encerrada dia 10, na Mooca, bairro onde Serra nasceu e cresceu.

Tia Carmela, xodó do tucano e moradora da região, está superempenhada na organização do evento.

Bem na foto

Expo Money São Paulo terá espaço só para mulheres. Segundo a BM&F, elas representam 24,84% dos 598.352 investidores individuais do mercado financeiro.

Promessa

Charly Braun estreia como diretor com Além da Estrada, no Festival do Rio. Comprovando a veia artística da família: é irmão de Guilhermina Guinle.

Entre titãs

Roberto Minczuk convidou Isaac Karabtchevsky para reger a OSB. Emocionado com a apresentação do colega - longe da batuta da orquestra desde 96 -, que resolveu presenteá-lo com o vinho italiano Maestro Raro. Como Robert Schumann é conhecido.

Fatia do bolo

Apesar do "Fielzão" - o Estádio do Corinthians - ser o centro das atenções, o Maracanã se aquece para Copa de 2014. Sairá do forno um documentário sobre o jogo da véspera de sua grande reforma.

Piruetas

Os irmãos Hypolito estão confiantes. Diego começa a treinar para o mundial, em outubro, na Holanda. E Daniele está no México, tentando uma classificação para o Panamericano.

Responsabilidade social

Bernardino Tranchesi Neto, Ricardo Mellão e Ricardo Goldfarb são novos parceiros de Marcos Amaro no Instituto Brasis, que combate a desigualdade social.

É hoje a Corrida e Caminhada Contra o Câncer, da Track&Field. Com renda revertida para Hospital de Câncer de Barretos. Largada? Do Shopping Center Norte.

Cláudia Bonfiglioli comanda o Prêmio Casa Hope de Responsabilidade Social. Dia 14, na Sala São Paulo.

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Instituto Claro. Voltado para educadores que usam novas tecnologias no ensino.

A Eletrobrás Furnas comemora. Conseguiu reduzir a emissão de cerca de 32.000 toneladas de CO2 - equivalente em gás SF6.

Até terça, os Doutores da Alegria recebem palhaços que atuam em hospitais de todo o País. O encontro faz parte do programa Palhaços em Rede, iniciativa da ONG.

A Copagaz investe em esporte e inclusão. Renovou patrocínio do Urece, único time brasileiro de futsal feminino formado por deficientes visuais.

A C&A avisa: suas lojas contam agora com coletores de lixo eletrônicos.

A Federação Paulista de Golfe é parceira no torneio em prol da ONG Casa da Paz de Embu-Guaçu. A partir de quinta, em Cotia.

A Gincana Semeando o Bem, da RTE Rodonaves, arrecadou 22 toneladas de donativos para comunidades carentes. Continua até outubro.

Detalhes nem tão pequenos...

1. Em época de eleição, nada melhor do que evocar o saudoso Mussum para candidato.

2. "Jogue as tranças, Rapunzel" foi o mote do evento que encheu as cabeleiras de novidades. .

3. Depois de Rapunzel, foi a vez de Cinderela alimentar loucas e viciadas por sapatos de luxo.

4. A primavera nem chegou e o verão já andou invadindo as passarelas cheias de bossa.

5. A cítara embalou muitos corações apaixonados...

6.E quem consegue fazer regime nesse tempo seco?