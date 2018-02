Direto da Fonte

O Departamento de Fiscalização do Trabalho da Polícia Federal de São Paulo está finalizando mega operação contra mão de obra escrava na área têxtil.

Como? Com visitas surpresa a oficinas de costura contratadas por grandes confecções. Essas ramificações têm saído do controle da contratante principal. Alertada pelas líderes do mercado do setor, a PF se entrou em ação e está fechando o cerco.

Caixa forte

Sérgio Guerra teve encontro com José Henrique Reis Lobo, na madrugada de ontem. Para definir liberação de recursos de campanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segunda, a feira

Sem superstições em relação ao dia 13, Marina terá encontro com a classe artística paulista. E o PT de SP planeja mobilização estadual em torno de Dilma. Serra ainda não sabe o que fará.

Alternativa

Fernando Meirelles está convocando diretores amadores a fazerem vídeos de apoio à Marina Silva.

O autor do trabalho que tiver mais acessos na internet ganha viagem para o Xingu, onde o cineasta produz filme sobre os irmãos Villas Bôas.

Fiel, no mucho

Pelo menos um consolo para os são-paulinos. O trailer de Soberano - filme sobre o São Paulo - conseguiu, em dez dias, 130 mil acessos no YouTube. Com isso, desbanca de looooonge, o Fiel - longa do Corinthians -, que não passou dos 107 mil acessos desde que foi postado em março de 2009.

Detalhe: ambos são da mesma produtora, a G7.

Quem vem

Quem aterrissa no fim de setembro em SP para apresentação no Mozarteum, é ninguém menos que Zubi Mehta e a Münchner Philharmoniker.

Quem vem 2

O casal real dinamarquês desembarca no Brasil dia 12. O príncipe Joachim encontra-se com Kassab e Eduardo Paes, enquanto a princesa Marie visita a Fundação Gol de Letra e o Projac, no Rio. Passam ainda por Curitiba e Manaus.

Todos trabalhando

Os funcionários públicos do Estado não estão gostando nadinha. Alberto Goldman suspendeu, pela segunda vez, o ponto facultativo do dia 6.

Poderosas

Ivete Sangalo bateu, ontem, o martelo: fará shows em dupla com Shakira pelo Brasil inteiro.

Desafinando

Que trabalhar com Maria Bethânia não é fácil, por seu alto grau de exigência e profissionalismo, todos estão cansados de saber. Mas na quinta, durante a estreia de seu recital no Rio, também o público teve uma mostra disso.

A cantora não perdoou a desatenção do violonista Luiz Brasil que errou duas entradas: "Você não está me escutando? Quer que eu vá aí ajudar?"

Joia rara

Não há mais o que inventar. O Santos encomendou 100 diamantes feitos a partir de um processo de transformação da grama da Vila Belmiro. Custarão entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

Detalhe: Pelé já usou o seu cabelo para fazer o mesmo.

Voz do povo

Surpresa: a religiosidade é o princípio mais importante para os brasileiros, segundo estudo fresquinho da NovaS/B e da True Brand & Business. Em seguida, vem o respeito aos mais velhos, a igualdade de oportunidades, a educação e o trabalho duro.

Foram ouvidas 2.700 pessoas de 22 cidades.

Na frente

Elena Landau avisa aos amigos: não é mais frequentadora da Ponte Aérea Rio-SP.

Tom Fazio, o mais aclamado designer de campos de golfe do mundo, está no Brasil. Mais precisamente, para desenhar o campo de Ruthinha e Paulo Malzoni. Na fazenda do casal em Itatiba.

Rafael Coutinho abre exposição de originais do Cacholete. Hoje, na Choque Cultural.

Os Parlapatões apresentam, hoje, a peça U Fabuliô. Na Praça Roosevelt.

A TAM lança atendimento via Twitter. O mesmo servido prestado pelo telefone.

Lea Tucker, de Aspen, desembarca aqui com um tema debaixo do braço: os programas de sustentabilidade da estação de esqui.

Carlinhos Kalil conta: vendeu sua parte no Sirena para seu sócio Fabio Fanganiello. Aliás, a casa, em Maresias, festeja amanhã o Dia do ... Sexo. Quer tornar a data um evento permanente.

Colaboração

Débora Bergamasco debora.bergamasco@grupoestado.com.br

Gilberto de Almeida gilberto.almeida@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br

Paula Bonelli paula.bonelli@grupoestado.com.br