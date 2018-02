Direto da fonte

A RCM Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo acaba de vencer licitação de R$ 19 milhões para manuseio de cargas no aeroporto de Viracopos. Assessorada pela Martel, cuja titular é Tatiana Rego e Silva.

Pena que Eugênia Maria Rego e Silva, mãe de Tatiana, que pertenceu aos quadros da RCM até fevereiro de 2010, não estava mais lá para aplaudir a filha. As duas são, respectivamente, mulher e filha de Eduardo Artur Rodrigues Silva, conhecido como coronel Arthur, novo diretor dos Correios e fundador da Martel.

Na cadeira

Geraldo Alckmin enviou carta ontem para Andrés Sanchez, garantindo ao dirigente do Corinthians todo seu apoio caso volte ao governo. Citou explicitamente o acesso ao novo estádio, transporte público e infraestrutura ao redor.

Tudo pela eleição

Lula realmente quer ajudar Mercadante. Topou até torcer pelo São Paulo ao lado do candidato. Domingo, o presidente sintonizou o jogo na TV de sua casa em São Bernardo do Campo e, juntos, "secaram" o tricolor carioca. Com algum sucesso.

Mercadante é santista.

Camisa 10

Mais uma promessa "novinha" no time do Santos.

Alan Patrick é considerado a grande aposta pela diretoria. Seu pai e o garoto, de 19 anos, tiveram encontro com Luis Álvaro Ribeiro. Resultado? Contrato renovado até 2014.

Arquibancada

Atração especial, amanhã, antes do jogo do Santos contra o Avaí, na Vila Belmiro. No telão do estádio, mensagens enviadas por mais de dois mil torcedores pela recuperação de Paulo Henrique Ganso.

Brasil exportação

Está prospectando o mercado brasileiro o criador da revista Wallpaper, Tyler Brûlé, hoje dirigente da publicação cult Monocle. Sua passagem por São Paulo resultou em artigo no Financial Times, onde ressalta que a marca Brasil é a bola da vez, na frente da China, Índia e Rússia.

Fasano exportação

Entre as marcas nacionais, destacou a do Fasano e seu criador, Rogério Fasano, que "não copia ninguém e, por isso mesmo, é a resposta perfeita à falta de alma e personalidade que se vê por aí hoje em dia".

Merecido

Guido Mantega não quis saber de conversa, anteontem, depois da entrega do Prêmio Valor 1000, em São Paulo. Indagado sobre seus planos ao fim do governo Lula, limitou-se a dizer: "Descansar, descansar e descansar".

Dilma, se eleita, entenderá.

Reservado

Juan Manuel dos Santos, presidente da Colômbia, recebe amanhã Benjamin Steinbruch para almoço fechado no Tivoli.

Beta em alfa

Maria Bethânia selecionou poemas que marcaram sua vida para mesclar com canções. Pretende expor sua paixão literária no próximo espetáculo: Bethânia e as Palavras. Neste mês, no Rio.

Na frente

Erykah Badu foi vista enchendo sua sacola na feirinha do Masp.

Nicolás Catena Zapata e Christophe Salin, do Château Lafite Rothschild, participam do jantar de dez anos da vinícola argentina Caro. Hoje, no Cantaloup.

Eloy Tuffi estreia amanhã os jantares dançantes do Red Angus.

Dobradinha do PIB petista está dando o que falar. José de Filippi Jr., tesoureiro de Dilma, está fazendo campanha colado ao candidato... Carlos Grana.