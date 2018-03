Direto da fonte

Luiz Barretto, do Turismo, em encontro com Donald Trump, gostou da ideia de trazer para o Brasil o concurso Miss Universo de 2010.

Em ofício ao magnata americano, organizador do evento, o ministro se dispôs a contatar grandes empresas e prefeituras para definir onde seria e como custeá-lo.

Feras 2

Ficou ainda acertado entre os dois: se for no Brasil, o evento acontece em novembro.

Pois agosto, mês tradicional do concurso, seria complicado por causa das eleições.

Plano A

Será no Edifício Asteca, no centro de Belo Horizonte, o QG da campanha de Aécio. Para onde já está de mudança Andrea Neves.

E o governador continua dizendo, nas visitas ao interior mineiro: "Vice, nem amarrado".

Voando baixo

Solange Vieira, da Anac, sentiu na pele o drama da chuva na ponte aérea Rio-São Paulo, na segunda à noite.

Decolou do Santos Dumont, depois de horas de espera, e foi parar em Campinas, onde esperou muuuuito por transporte e escadas disponíveis.

Pretende reclamar na Infraero?

Sondando

Não só de palestras está sendo a passagem de James Cameron pelo Brasil.

Entre outras, se encontrou com os irmãos Gullane. E participou, essa semana, do documentário Caminho do Meio, sobre a Amazônia.

No trio elétrico

A Parada do Orgulho Gay está "de braços abertos" para receber Ricky Martin, garante Manuel Zanini, coordenador do evento. "É muito importante quando um artista de projeção sai do armário", explica.

E mesmo depois de assumir a homossexualidade, o artista não perdeu o apoio das ex-namoradas. Que declararam ser ele um "amante notável".

Me want you.

Muito bem embasado o artigo distribuído ontem para clientes, de Alexandre Schwartsman, do Santander, sobre a cotação da moeda chinesa.

Mas melhor mesmo é o título: "What Do Yuan?".

Nove meses

Alberto Goldman começou ontem à tarde a preparar seu discurso para hoje. Em conversa com a coluna, o new-governador disse que fará um resumo da sua vida política e deixará claro que, neste ano, não pretende disputar cargo eletivo.

Calhamaço?

Serra, por sua vez, sinaliza o estilo de sua campanha no convite para assistir à sua saída do governo paulista.

Ele chama o ato de hoje, no Bandeirantes, de "cerimônia de prestação de contas de sua ação à frente do Governo de São Paulo".

A tarde será longa. Síntese... o poder

Houve quem se lembrasse, ontem, do que é tido como o melhor discurso de Serra nesses anos. Foi durante a abertura da Bienal de Arquitetura.

O governador saudou a todos com um boa noite, declarou aberta a exposição e... foi embora.

Luz do sol

Goldman chega com novas rotinas. Prefere ir a solenidades de manhã e despachar à tarde.

Pontualidade também sai da gaveta. "Além da equipe, vamos ter que disciplinar os convidados", prevê Claudia Matarazzo.

Na frente

Depois de rasante pelo Brasil, Gisele Bündchen segue para Paris. Onde apresenta, dia 8, no Grand Hotel Paris, a nova coleção Grendene que leva o seu nome.

Miguel Jorge, pelo Brasil, e Bernd Pfaffenbach, pela Alemanha, foram escolhidos para o Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha 2010. Recebem a homenagem, dia 30 de maio, em Munique.

Juliana Carvalho lança o livro Na Minha Cadeira ou na Tua? Dia 12, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Charlô Whately comemora em dose dupla: os 21 anos de seu bufê e o lançamento da revista que leva seu nome. Hoje, no Jockey Club.

Mario Adnet foi convidado e aceitou. Será o curador de duas noites em homenagem ao maestro Moacir Santos, no Lincoln Center, em maio.

Sete jovens carentes, de projetos paulistas de assistência social, vão a Paris. Com toques de brasilidade, disputam um torneio de futebol e fazem apresentação artística em homenagem à pequena notável, Carmen Miranda.

Corre na Câmara projeto que obriga estudantes da área de saúde, depois de formados, a fazer o serviço militar. Confusão na certa.

Colaboração

