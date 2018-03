Direto da fonte

Brasil e Cuba assinam amanhã, em reunião de doadores pró-Haiti na ONU, memorando de entendimento pela saúde daquele país. "Vamos construir unidades tecnológicas como as UPAs, reequipar, detectar epidemias e apoiar vacinação em massa", diz José Temporão. Que acertou tudo no fim de semana com autoridades cubanas e com René Préval, presidente haitiano. Para tanto, Temporão fez bate-volta de 48 horas, com paradas em Havana e Porto Príncipe - e direito a carona para os cubanos.

O Brasil entra, na operação, com R$ 75 milhões. E Cuba, com técnicos e médicos.

Das cadeiras

Para substituir, na Justiça, Luiz Antonio Marrey - que assume lugar de Aloysio Nunes - está cotado Gustavo Ungaro, do Itesp.

Desconforto

Solange Vieira, da Anac, já tem em mãos a classificação sobre conforto das poltronas dos aviões brasileiros. Foram dadas notas de A a E.

A melhor nota vai para a Azul, que, ainda assim, está abaixo da média. Quase todos ficaram na categoria E.

Quem não sobe,não desce

Dois caças F-18, dos que a Boeing quer vender à FAB, caíram dia 15 em treinamento em Nevada. O que dá empate entre EUA e a França - que em 2009 perdeu dois Rafales no Mediterrâneo. O sueco Gripen não caiu nenhuma vez. Até porque, ainda não existe.

Da bola ao voto

O "professor" Sócrates vai ganhar um documentário para chamar de seu.

Reinaldo Volpato vai produzir um longa sobre a vida do craque, um dos criadores da "Democracia Corintiana".

Pintando letras

A Cosac Naify adere à onda pop art. Prepara dois livros do americano Keith Haring, discípulo de Andy Warhol e tido como precursor do grafite.O Livro da Nina para Guardar Pequenas Coisas, infantil, e Ah, Se a Gente não Precisasse Dormir, para jovens.

Freezer

Está parado, na Bahia, o inquérito que investiga as agulhas inseridas no corpo de um menino por seu padrasto, Roberto Carlos Magalhães Lopes.

Falta localizar uma testemunha-chave e esperar que a perícia se defina sobre a sanidade do réu.

Famoso quem?

Cena de desconhecimento explícito, anteontem, no saguão do Santos Dumont.

Apresentados por amiga comum, e depois de breve papo, Glória Coelho pergunta a Pérsio Arida: "O que você faz?". Explicação dada, ele retribui: "E você, trabalha em quê?".

Adoniran aos 100

Material inédito de Adoniran Barbosa entra na rede dia 15, no Portal Adoniran. São 500 fotos, mais de 50 músicas e roteiros para o cinema.

Estranho no ninho

Taís Araújo, Cléo Pires e Carolina Dieckmann centralizaram as atenções, sábado, na inauguração da Louis Vuitton de Brasília. Até aparecer, discretamente, Paulo Octávio. Que avisou: "Vou dar um tempo na política".

Só nos pés

A LV, aliás, entrou em clima de Copa. Convidou Pelé, Zidane e Maradona para sua nova campanha. O tema? Viagens...

House, new

Eduardo Gentil está de casa nova. Comemora, com John Davis, a 17 de maio, o escritório da Cambridge Advisors to Family Enterprise.

Na frente

Acontece em São Paulo, dia 25 de julho, a Corrida da Amizade, organizada pela entidade Caminho de Abrão. Que terá percurso de 7 km, entre o Monte Líbano e o Shopping Eldorado.

Dora Kramer lança o livro O Poder Pelo Avesso. Segunda, na Livraria da Vila da Lorena.

Lula quer ver de perto a Vila do Aço, construída a seu pedido. Coisa que fará dia 14, quando vem a SP para a abertura da ExpoAço.

Acontece hoje, no Teatro Alfa, sessão especial do espetáculo de dança Para Todo o Sempre. Com renda revertida para o Instituto Emílio Ribas.

O AfroReggae fez acordo com Sérgio Cabral. Vai entrar, com seus projetos educacionais , nas escolas públicas em áreas consideradas de conflito no Rio.

Vivienne Westwood disse sim. Firmou parceria com a Lee e criou peças exclusivas para a coleção de outono/inverno da jeanswear.

Há quem esteja chamando o ciclo político do Brasil nos últimos anos de período... FHL. Isto é que é poder de síntese.