Direto da Fonte

Lula enfrenta a ansiedade do PMDB de Goiás - que quer saber logo se Henrique Meirelles sai para o Senado ou para o governo goiano. É que Iris Rezende, candidatíssimo ao segundo posto, precisa resolver logo a sua vida.

Situações parecidas aguardam Lula no Rio, PR e MG.

Lamparinas

Alceu Valença escolheu Lampião e Maria Bonita como personagens do filme Luneta do Tempo, que está dirigindo.

Tirado de literatura de cordel.

Ora, bolas

Alexandre Santos, presidente da Parada Gay de SP, que acontece dias antes da Copa, sugeriu abordar o tema do futebol no desfile. Desistiu.

Não, não é por ser esporte de "machão". Acha melhor guardar a ideia para 2014, quando o evento será no Brasil. Este ano, vai de eleição mesmo.

Eu, eu mesmo

David Beckham ataca como ator. Está sendo sondado para o remake de Fuga Para a Vitória, dos anos 80. Entraria no lugar de Bobby Moore.

Golpe do anel

O novo golpe contra turistas, em Paris, é o do anel. O golpista se abaixa, diz ter achado um anel de ouro e o dá à vítima. Se ela recusa, insiste. Ela aceita... e aí o golpista pede dinheiro em troca.

Que trabalhão. Aqui o negócio é bem mais direto.

Depois de 20 anos atuando na área de serviços, Roberta Teixeira concretizou o sonho de ter o próprio negócio. Apostou na fórmula 3 em 1 - rotisseria, mercearia e restaurante - e abriu, há dois anos, o Empório Alto de Pinheiros. No local, ela também investe numa paixão nacional: cerveja. A casa tem uma carta com 240 marcas. Para o futuro, Roberta quer aumentar a oferta de produtos próprios: "Gostaria de ter uma microcervejaria para abastecer o empório, além de produtos orgânicos com nossa marca." E tudo sem arredar o pé do bairro. "Tenho um público fiel, gente da região, que chamamos pelo nome", justifica.

Responsabilidade social

Giba, do volei, foi escolhido para apadrinhar o tradicional Bazar do Clube Pinheiros. O evento reúne quase noventa ONGs e já tem data marcada: dias 8, 9 e 10 de abril.

A Fundação Bradesco assinou parceria com o Instituto Acaia - Núcleo Pantanal.

Por meio do programa Educa+Ação, alunos terão a oportunidade de estudar em sistema de internato.

Em abril, a Fundação Telefônica vai capacitar cerca de 2.500 professores da rede pública a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Marcelinho Carioca mostrou solidariedade: entregou duas toneladas de alimentos à Casa Ronald McDonald SP.

O GOA, restaurante vegetariano, vai expor ações ambientais na porta de entrada. Além de vestir os garçons com a camiseta que leva a seguinte estampa: "O que você está fazendo para salvar o nosso planeta?".

Em clima de "Páscoa do Bem", a Ofner vai entregar às crianças do GRAACC um ovo de chocolate de 175 quilos.

A Ótica Ventura, junto com a Unimed Paulistana, vai doar, na terça, óculos para as crianças com dificuldade visual do projeto Visão em Ação.

Geraldo França, da Sodexo, doou dez mil kits de lápis de cor, que chegarão até as crianças de escolas municipais assistidas pelo Fundo Social de Mônica Serra.

Funcionários da Alcoa decidiram dar seu exemplo de solidariedade. Participam hoje de ação recreativa organizada com moradores do Jardim Santa Cecília.

Detalhes

nem tão pequenos...

1. Reina Gardel: "Mi Buenos Aires querida, cuando te vuelva a ver..."

2. Polícia invade livraria? Sim, mas sem susto. Só vão dar uma força a colega que lançou livro.

3. Preparando a festa, cores para o estilo bem me quer/ mal me quer. 4. Será a tendência de flor de cerejeira vinda do Japão ou se trata apenas de uma paixão exacerbada pela fruta?

5. Sonho de consumo entre os amantes do design e dos bichos de pelúcia campana.

6. Até a bolsa de bolas coloridas já se prepara para o outono em noite de artes plásticas.

Colaboração

