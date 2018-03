Direto da Fonte

Após três meses da decisão do STF, a família brasileira de Sean Goldman não consegue fazer contato com o menino. Ao contrário do que foi prometido por seu pai biológico, David Goldman, as dificuldades para isso são gigantes.

O advogado Sérgio Tostes está tomando providências para reverter a situação.

Cada um é cada

Ideias é que não faltam ao governo Lula. Depois de Edison Lobão ter anunciado que o Brasil vai criar estatal de fertilizantes, anteontem foi a vez de Reinhold Stephanes defender no Senado, a criação de um órgão que coordene o segmento. Para o ministro, ele precisaria ter inteligência, capacidade e não mais que 50 pessoas.

Fica a pergunta: Lula quer uma estatal com muitos funcionários e investimentos ou um órgão regulador pequeno?

Haja Marias

Quem acompanha os ensaios do Drama da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, anda espantado. O que se diz é que nunca houve intérprete de Maria tão, digamos, fora do padrão quanto Suzana Vieira.

Tempo bom

Depois de palestrar sobre Freud no Sesc Pompeia, Caetano Veloso fecha as malas e parte para os EUA. Começa a turnê de Zii e Zie na terra de Tio Sam.

Metade de mim

Elie Horn, da Cyrela, está empenhado em cruzada: criar um instituto chamado Cultura de Doar.

Na última segunda, totalmente low-profile, deu pontapé inicial a essa ideia. Como? Promoveu leilão de doações (tipo quem doa mais) em prol de sete instituições beneficentes. Para cerca de 50 convidados de peso, além de Serra e Kassab. Ele próprio abriu a noite, com lance de R$ 500 mil.

Detalhe: na condição de pessoa física. Comenta-se que Horn costuma doar 50% do que ganha como pessoa jurídica e física - onde não há incentivo fiscal.

Vovô do além

Dom João de Orleans e Bragança, o Joãozinho, "conheceu", em BH, seu tataravô Pedro 2º. "Ouviu", no Museu de Minas e Metal, construído pela EBX de Eike Batista, o imperador contar causos. Com direito a broncas da imperatriz Maria Teresa.

Arraes na placa

Sarney e ACM fazem escola. Eduardo Campos, de Pernambuco, já deu o nome do avô Miguel Arraes a hospital, escola, rodovia e até área industrial.

Faltava uma grande avenida no Recife. Agora não mais.

Direto do Haiti

No melhor estilo colonial, os americanos distribuíram gratuitamente rádios pequenos

para os haitianos. Em que se ouvem apenas... programação dos EUA. Sabe-se lá como.

Ovo quadrado

Às vésperas da Páscoa, a ONG Proteste abre campanha contra os "enganos" nos rótulos de Colomba Pascal. Orienta a não comprar pelo número. Há ovos nº 15, por exemplo, de 170 gramas e outros de 270 gramas.

Multipresente

Obama não abandonou seu rebanho na internet. Depois da vitória do seu plano de saúde, uma brasileira de SP recebeu e-mail de agradecimento do próprio. Ele convida o destinatário a incluir o nome "ao lado do meu, como um co-signatário desta histórica legislação".

O que pode ser feito - por quem quiser - inscrevendo-se pelo site: http://my.barackobama.com/cosigner.

Aqui, não

José Jorge Fagali, do Metrô de SP, avisa que não vai esticar por mais 30 minutos a circulação dos trens em prol do futebol. Diz que a medida, sugerida pela FPF, atrapalharia a manutenção, feita de madrugada.

Um dia com Kapranos

Sozinho no Leblon, sábado, no dia em que completou 38 anos, Alex Kapranos, líder da banda escocesa Franz Ferdinand, deparou com uma fã, Olivia Medeiros, de 19 anos. Reconhecido, o ídolo internacional a surpreendeu: pediu sugestão de restaurante e a convidou para almoçar.

No Nik Sushi, em Ipanema, sem estrelismo, se queixa de ressaca e dor de cabeça. Conta que gosta de Jorge Ben Jor e Caetano Veloso e quer saber mais sobre o Rio. Segurança e favela estão entre suas questões. Conta paga pelo cantor, expressa outro desejo: sorvete. Na Mil Frutas, prova maracujá com capim santo. Dessa vez, deixa a moça pagar. Juntos, seguem rumo à Lagoa Rodrigo de Freitas para encontrar o guitarrista Nick McCarthy.

No fim, faz um convite à fã: assistir ao show - e levar as amigas - no Via Funchal em São Paulo.

Na frente

Hoje é dia do lançamento do livro A História da Mitologia Judaico-Cristã, de Sacha Calmon. Que marca a inauguração da Casa de Estudos, do jurista Paulo Carvalho.

Rodrigo Trussardi fechou com Sonia Diniz. Vai vender peças da Super Suite Seventy Seven na conceito:firmacasa.

Michelle Nasser trouxe ao Brasil Zaza de Brito, da Vilebrequin. A diretora deu palestra anteontem, na Sala SP.

Começou essa semana o 54º Congresso Estadual dos Municípios. Corre por aí que Dilma não irá porque acontece em... "Serra Negra".

