Direto da fonte

José Temporão tem boa notícia para dar hoje, no Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose: houve nova queda - maior que a de 2009 - no número de óbitos e casos da doença no Brasil.

Resultado de aumento de recursos investidos: em sete anos, eles cresceram 14 vezes, somando US$ 74 milhões.

Das cadeiras

Quase decidido no Bandeirantes: Luiz Antônio Marrey, da Justiça, vai para o lugar de Aloysio Nunes Ferreira, que deixa a Casa Civil para tentar vaga no Senado.

De concreto

As fábricas de cultura, de João Sayad, estão saindo do papel. O projeto, de R$ 100 milhões, prevê a entrega de sete unidades de 6.000 m² cada. Espalhadas pela periferia, são prometidas para até o fim do ano.

Vão abrigar 35 mil alunos.

O sem tempo

A vida está tão intensa na secretaria de Sayad que ele sequer compareceu à abertura da exposição de Andy Warhol, na Estação Pinacoteca, sábado. " Só vou ter tempo para visitar museus quando sair da secretaria."

Primeira viagem

O que era intenção virou plano concreto. Dilma, já fora da Casa Civil, desembarca em BH no dia 6, por 48 horas. Começa a campanha "pelas origens" visitando a casa onde viveu, o "seu" Colégio Estadual Central e é recebida na Câmara.

Está confirmada a ida a Ouro Preto, onde verá o prefeito e velho amigo Angelo Oswaldo.

Primeira 2

A meta é chegar, em Minas, aos 4 milhões de votos. Para compensar, no segundo maior colégio eleitoral do País, a vantagem que Serra tem em São Paulo.

The name is...

Pedro Assumpção dá o start na empresa de eventos da Globo e RBS. Primeira missão, ao assumir como CEO, na segunda: dar nome ao negócio de esportes e entretenimento.

Apex do B

Vem aí versão privada da Apex. A Brain - Brasil, Investimentos e Negócios - será lançada amanhã, no hotel Unique, por instituições como Febraban, Fecomércio e BMF&Bovespa.

Nunca dantes

Exemplar da 1ª edição de Os Lusíadas, com 438 anos, vem a público hoje, em Lisboa. O trabalho de restauro exigiu que suas folhas passassem por água morna. A capa foi mergulhada em... leite. Avaliada em 1 milhão, pertence desde 1910 ao Ateneu Comercial do Porto.

Filha de peixe

Júlia Fajardo, filha de José Mayer, escolheu uma casa bem loooooonge do pai. Está estudando teatro... na Record.

Acidez no Masp

Cinco obras de Max Ernst, até hoje inéditas, serão expostas pela primeira vez no dia 23 de abril, no Masp. Pertencem a um pacote de colagens que recontam uma versão não religiosa do Gênesis - e que, por isso mesmo, eram consideradas blasfemas. São 184 obras do surrealista alemão que compõem a exposição Uma Semana de Bondade.

Mulheres de Atenas

Mulheres cantam Chico Buarque. Literalmente. O show, de Miúcha, Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Luiza Possi e Luciana Mello, será em junho, em local ainda a definir. Com ou sem ele?

Na carne

E o Santos arrumou patrocinador. A Mafrig entra com fórmula atrelada à performance, que pode dar ao time algo entre

R$ 7 milhões e R$ 18 milhões.

Na frente

Paulo Niemeyer Filho ficou muito feliz com a sondagem que lhe fez o Hospital Albert Einstein para trabalhar em São Paulo. Esclarece, no entanto, que não houve proposta bilionária.

A Sociedade Rural Brasileira parece estar aprovando o trabalho de Reinhold Stephanes. O ministro recebe o título de sócio-honorário da SRB. Sexta.

Luís Paulo Rozenberg, do Corinthians, quer melhorar a vida cultural e educativa do clube. Para isso, decidiu disseminar entre os torcedores o projeto Catraca Livre.

Belarmino Iglesias Filho, do Rubaiyat, está na Alimentaria 2010 de Barcelona, esta semana. Ao lado de Ferran Adrià, Juan Mari Arzak e Martín Berasategui.

Fabrizio Fasano abre exposição, hoje, no Clube Paulistano. Onde Paulo José da Costa Jr. também comemora seus 85 anos com jantar.

A abertura do GP Brasil Class 1 de Motonáutica, amanhã, terá passeio de 250 pessoas no barco de Eike Batista.

Ponto para Itajaí, SC. Será o único local de parada, na América do Sul, da prova da regata Volvo Ocean Race. Em março de 2012.

Helio Oiticica, ao que se saiba, não deixou filhos. Portanto, César Oiticica Filho, que saiu ontem nesta coluna, é seu sobrinho.