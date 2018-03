Direto da fonte

Lula voltou do Oriente Médio, nas contas de alguns diplomatas, com o jogo "empatado". Se desagradou a Israel, por não visitar o túmulo de Theodore Herzl, na Jordânia ele também tomou decisão nada cortês, ao recusar convite do rei Abdullah II para ir com Marisa, a bordo do helicóptero real, visitar as famosas ruínas de Petra.

E por que recusou? Porque, pelas regras do Estado brasileiro, presidente só pode utilizar helicópteros da FAB.

Fantasia

Ao ser indagado sobre a intenção de fazer um IPO na BTG, André Esteves disse que não.

Portanto, não deve ser verdade que contratou a Goldman Sachs, o Crédit Suisse, o Santander e o próprio Pactual para essa tarefa, em que pretenderia conseguir algo como US$ 2 bilhões.

Como também não deve ser real a reclamação de sócios que não gostaram da formatação.

Vai decolar?

Nelson Jobim não quis se arriscar, durante evento em São Paulo no fim de semana, a dizer quando o governo Lula anunciará o novo caça da FAB.

Pode ser que se realize, assim - mas com um ano de atraso - a previsão feita no início de 2009, por Juniti Saito: a de que a decisão sairia a 23 de abril, Dia da Aviação de Caça.

À coluna, Jobim definiu como avanço a nova posição da Aeronáutica, que já não pende mais para o caça sueco Grippen. A mudança, ponderou, deveu-se à melhora de preço e do pacote tecnológico do Rafale francês - o virtual escolhido.

Mr. América

Ver a exposição de Andy Warhol na Estação Pinacoteca, com explicações do curador Philip Larratt-Smith, no sábado, foi um privilégio.

E só reforça o que já se sabe do rei da pop-art: apesar da sua frase premonitória - a de que o mundo futuro seria cheio de celebridades cuja fama duraria 15 minutos - a cada dia ele se firma como eterno.

Mr América 2

Warhol só não teve como adivinhar que o american dream sofreria um baque mundial. Não que acreditasse nele: ao ser indagado a respeito respondeu que não acreditava, mas que "podemos ganhar muito dinheiro com ele."

Agora, nem tanto.

Noite de prêmio

Nazik Hariri, viúva do ex-premiê do Líbano, Hafik, desembarcou ontem na base militar do Rio em seu Boeing 777 particular. É a convidada ilustre de premiação a ser feita pela Fundação Hariri.

Hospedada no Copa, participará de jantar no Sofitel e entregará prêmio ao primeiro-ministro turco Tayyip Erdogan, por seu esforço de paz no Oriente Médio.

Nazik deixa o País amanhã.

Laços Estreitos

Como era de se esperar, Lula disse sim. Convidado por Obama, vai dia 12 a Washington participar de uma cúpula sobre segurança nuclear.

Apagão?

Não fez sucesso, entre os investidores, o formato do edital de licitação de Belo Monte.

Pressão ou não, acreditam que se corre o risco de haver uma concorrência "vazia". Ou seja, sem nenhuma proposta.

Amor em cartas

Sucesso no Royal Shakespeare, de Londres, e na Broadway, chega aqui no segundo semestre a peça Ligações Perigosas.

Roteiro de Christopher Hampton, baseado no clássico de Choderlos de Laclos.

Na estrada

Será Belo Horizonte a primeira cidade visitada por Dilma assim que deixar a Casa Civil. Depois de contatos com prefeituras de toda a região, durante dois dias, a candidata vai passar uma tarde em Ouro Preto.

Ao lado do prefeito Angelo Oswaldo, seu companheiro de escola na infância.

Sampa chinês

Com ajuda de Daniela Thomas e Felipe Tassara, a Emurb apronta até abril o enorme painel para a Expo Xangai, que começa em maio. O "Dia de São Paulo" da feira será 4 de junho.

Na frente

Drauzio Varella lança seu novo portal, hoje, no anfiteatro do Hospital Sírio-Libanês.

Xodós da nova MPB, Céu e Thiago Pethit escolheram a mesma diretora para seus clipes: Vera Egito.

Carlos Teixeira vai representar o Brasil na mostra Architects Build Small Spaces. Em junho, no Victoria & Albert Museum, de Londres.

João Ometto, Leonardo Burti, Guto Negrão e Henry Visconde são alguns dos pilotos que competirão no Mini Challenge Cup. Prova de Stock car, sábado, em Interlagos.

Gregori Warchavchik para visitação. A casa projetada por ele, no Pacaembu, com móveis de sua autoria, integra a mostra Modernista 80 Anos. Sexta-feira.

Julio Anguita promove leilão de gado simental no sábado, na Fazenda Boa Vista, em Boituva. Em parceria com Ivan Zurita, Hebe Camargo e Ana Maria Braga.

Aécio Neves participa hoje de homenagem a seu avô Tancredo. Na ABL, com palestra de Eduardo Portella.

Formou-se fila enorme na Pinacoteca, sábado, para ver a mostra de Andy Warhol. Só depois é que os "filantes" perceberam que a exposição abriria a quatro quadras dali - na Estação Pinacoteca.