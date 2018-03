Direto da Fonte

Novos ares

Ellen Gracie está levando trabalho para casa. Entre um julgamento e outro no STF, estuda o direito à propriedade intelectual na era da internet. "Gosto de me aventurar por áreas que ainda não chegaram aos tribunais", explica.

Direto da Itália

Para comemorar os 50 anos que Renato Russo completaria dia 27, a EMI convidou Laura Pausini para gravar um tributo ao cantor. A italiana - que nunca conheceu o vocalista do Legião Urbana - recebeu a gravação de Strani Amori , colocou voz e devolveu ao produtor Marcelo Fróes.

Leva dois, paga um

Mara Gabrilli está comprando briga com casas de shows, teatros e estádios. Criou projeto para proibir a cobrança de ingresso da pessoa escalada para acompanhar o cadeirante.

Também quero

A propósito, a cadeira de rodas de Luciana, personagem de Alinne Moraes, em Viver a Vida, é um dos produtos mais pedidos na Central de Atendimento da Globo.

No forno

Maria Bethânia está sondando nomes do teatro brasileiro para show especial. Quer intercalar repertório de canções brasileiras com interpretações de textos de Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Fernando Pessoa.

Aaaa... tchim!...

O mercado de pimenta está pegando fogo. O Brasil saltou, em um ano, do 39º para o 12º lugar em vendas - o maior crescimento do Planeta. A distribuição da Tabasco, por exemplo, cresceu 209% em cinco anos.

Em nome do pai

Depois de Pelé Eterno, Aníbal Massaini vai fazer um longa contando a vida de... seu pai. Oswaldo Massaini, uma Paixão pelo Cinema está sendo produzido e deve ficar pronto até o final deste ano.

Com beira e eira

Silvana Tinelli resolveu fazer relato emocionante sobre o orfanato que manteve por anos.

Intitulado Primeira Chance, o livro conta mais de 400 histórias de meninos e meninas abandonados que foram ajudados, pela publicitária, a encontrar novas famílias - tanto no Brasil como em outros países.

O Projeto Velho Amigo promove debate sobre alternativas de acolhimento aos idosos. Quarta, na Fiesp.

A Nike acaba de doar 240 pares de tênis para crianças e jovens que treinam corrida na Associação Esporte Solidário, de Mario Sergio Andrade Silva.

O governo de SP entrou em clima poético. Distribuiu quatro mil exemplares do livro Cinco Marias , do poeta Fabrício Carpinejar, para escolas estaduais.

A rede Ultrafarma fechou parceria. Vai contribuir com a Casa Hope, que hospeda crianças carentes com câncer e seus acompanhantes.

Alessandra Negrini assistiu aos curtas-metragens dos alunos das Oficinas Tela Brasil. Projeto de Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky, apoiado pelo Grupo CCR - dedicado a jovens de baixa renda.

O Grab, Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, arrecadou R$160 mil reais no jantar beneficente desta semana no auditório do Pinheiro Neto Advogados. Voltado para o esporte no País.

Começa amanhã, em Osasco, a Semana da Inclusão Digital. Parceria da Fundação ArcelorMittal com Belgo Bekaert Arames e o Comitê para Democratização da Informática.

A empresa Whirlpool Latin America fechou os números de 2009: o investimento em proteção ao meio ambiente chegou a R$ 5 milhões.

Ivete Sangalo, Malu Mader e Tony Bellotto customizaram jeans. À venda no site do Brechó Social, com renda para a ONG Viva Cazuza.