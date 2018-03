Direto da fonte

Na disputa de Belo Monte, cujo edital saiu ontem, a Eletrobrás decidiu: vai formar dois grupos de subsidiárias.

Para quê? Para que cada um negocie com os dois consórcios competidores. No primeiro grupo entram Chesf e Eletronorte. No segundo, Eletrosul e Furnas.

E quais são os grupos privados? Na primeira turma estão Camargo Corrêa, Odebrecht, CPFL e Braskem. Na segunda, Andrade Gutierrez, Vale, Votorantim.

É briga pra cachorro grande nenhum botar defeito.

Antiantibiótico

A Anvisa abre nova frente contra o setor farmacêutico. Vai exigir que os antibióticos sejam incluídos na lista de "medicamentos controlados", ao lado de anfetaminas e psicotrópicos.

Sem açúcar

Não será doce a vida do pai da lei do pré-sal, quando visitar o Rio de Janeiro.

Além de medalha cassada, Ibsen Pinheiro deve virar, por lei da Câmara, persona non grata na cidade.

Grão em grão

A candidata ganhou ontem novo aliado: o nanico Partido Pátria Livre. É o antigo MR-8, já separado de Quércia.

Duas rodas

Aldemir Freitas, líder dos mototaxistas, quer "parar São Paulo" semana que vem.

A categoria não engole a decisão de Kassab de proibi-la de circular em várias regiões, como 23 de Maio e via expressa da Marginal Tietê.

Fé para todos

São Paulo ganha igreja para homossexuais. Marcos Gladstone e seu parceiro Fábio Inácio (ex-Universal), pastores, procuram imóvel para a Igreja Contemporânea Cristã.

Rango Brasilis

Negócio fechado nos bastidores da Fórmula Indy.

Seven Eleven, rede americana, acertou vender produtos brasileiros lá fora.

Site do site

O novo contrato de publicidade de R$ 17 milhões, da Câmara paulistana, inclui a criação de site com notícias sobre projetos e CPIs.

Seria bom se já não existisse um site similar, que custa R$ 600 mil por ano. "O atual exibe projetos e contratos de modo burocrático e é de difícil compreensão", avisa Dalton Silvano, autor da lei.

Reformular o já existente, nem pensar.

Serra neles

A legião dos fumantes brasileiros tirou o atraso em Israel. Como o cigarro não é proibido por lá, encheram salas e restaurantes de fumaça de cigarro.

À turma de não fumantes restou... Nada.

Bolo e comício

Ideli Salvatti faz festa dupla sábado, em Florianópolis. A noite, celebra o aniversário.

Mas antes, de manhã, lança pré-candidatura

Limpa-pista

O Galeão convocou um assustador falcão para espantar urubus que atrapalham as decolagens.

Tem ares de ave predadora, mas é um robozinho voador, que está sendo testado nos intervalos dos voos.

Back to 80"s

Quem não desgrudou de Axl Rose durante sua passagem pelo Brasil foi Ellen Jabour.

Depois de bancar sua tradutora no show em SP, a modelo ganhou passe livre do roqueiro. Embarcou com o Guns N" Roses para Porto Alegre e circulou no backstage.

Na frente

Turma de peso na Casa do Saber. Jair Ribeiro conversa com Roberto Setubal, Pedro Moreira Salles, Fabio Barbosa, André Esteves, Luiz Carlos Trabuco e Fernão Bracher. No curso Grandes Banqueiros, a partir de abril.

Nizan Guanaes comanda, segunda, almoço para Wim Elfrink, da Cisco.

Fatima Sampaio Moreira lança biografia sobre seu marido, Cid Moreira, na Saraiva do Morumbi. Terça.

Já tem tucano fazendo corruptela com slogan histórico do PT: BancooPTei.

Colaboração

