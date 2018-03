Direto da fonte

O PT já definiu uma estratégia para Dilma em São Paulo: começar pelos bairros "martistas", onde está garantida uma recepção mais calorosa.

As visitas começam em duas semanas, por Jardim Ângela e Capela do Socorro.

Dedilhando o som No sistema das nuvens políticas, não se descarta a candidatura de Alberto Goldman.

Apesar de tudo indicar que será Geraldo Alckmin o candidato do PSDB ao governo do Estado de José Serra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vice, aliás, retornou ao piano este ano. Tem encontrado tempo para praticar Chopin, seu preferido.

Feitiço torto

Antonio Augusto Coelho, advogado, sofreu revés na ação que move contra a Bombril, da qual está cobrando cerca de R$ 38 milhões em honorários.

Acaba de ser condenado a pagar R$ 4 milhões ao escritório de advocacia que o sucedeu na representação de Ronaldo Sampaio Ferreira, atual controlador da empresa.

Royalties já!

Sérgio Cabral quer transformar a luta contra a "emenda Ibsen" para o pré-sal - que considera prejudicial ao Rio - em um misto de Diretas-Já e We Are the World.

Uma constelação de artistas aderiu à cruzada e disse "sim" ao convite para cantar hoje, na Cinelândia.

Botox

Volta ao Brasil exposição de corpos humanos dissecados.

Desta vez, serão 20 - do mesmo médico, Roy Glover - simulando movimentos do esporte, como futebol e rúgbi, e mais 250 órgãos mantidos - pásmem- em conserva.

Abertura em maio, na Oca.

Saiote

Márcia Semer emplacou como primeira mulher, em 20 anos, a presidir a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo.

A posse é em abril - com mais 4 mulheres na diretoria.

Saiote 2

Luciana Medeiros von Adamek também chegou lá.

É a primeira mulher a ocupar vice-presidência no IBEF.

Arte de sobreviver

Confirmada a intenção da

Citrosuco e Citrovita de criarem uma gigante do suco de laranja. Ao buscar motivos para a operação entre concorrentes, a coluna encontrou um central: chegaram à conclusão de que a única maneira de parar de perder dinheiro (só sobraram quatro empresas) seria reorganizar o setor no Brasil. Incluem aí os produtores de laranja.

Não querem mais ficar nas mãos das gigantes como Coca-Cola, Pepsi ou Tropicana.

Salto de ouro

Fabiana Murer - que acaba de ganhar campeonato mundial de salto em vara em Doha - ganhou ontem prêmio da BM&F/Bovespa por sua performance lá fora.

Patrocinada pelo Clube da Bolsa, levou para casa um quilo de ouro - algo como R$ 63 mil.

Foco neles

A Missoni inova: escolheu Brasí

lia para o primeiro desfile da marca no País, amanhã, com direito a jantar na Embaixada italiana.

Para tanto, Ottavio Missoni Jr. chega hoje com o pai, Vittorio.

Pelo em ovo

Equipe de atletas brasileiros de kickboxing foi competir no Suriname. Lá chegando, despertaram indignação ao revelar que o Ministério dos Esportes teria recomendado que não fossem.

Com os ânimos quentes, desde os conflitos lá ocorridos há três meses, a Embaixada do Brasil entrou para esclarecer que se tratava da opinião de um único funcionário, não autorizado.

Na frente

Mario Vargas Llosa faz palestra por aqui em outubro. No ciclo Fronteiras do Pensamento, em Porto Alegre.

Daniel Escobar abre exposição individual, hoje, na galeria Mendes Wood.

Regininha Moraes está a todo vapor. Lança, com Ignácio de Loyola Brandão, o livro Projeto Velho Amigo: Corrente do Bem - 10 Anos. Será na semana que vem.

Rita Lee já marcou data para voltar a SP. Faz show da turnê E.T.C, em maio.

Claudia e Renata de Goeye comandam hoje coquetel. Para a abertura da nova loja da Erre nos Jardins.

Ficou pronto o acervo digitalizado de Paulo Autran, doado ao Instituto Moreira Salles por Karin Rodrigues.São nove mil itens - entre fotografias, trechos de entrevistas, documentos e áudios.

Será aberta amanhã a mostra Arte Vida - Minas Gerais, de Rosa de Luca, com direito a lançamento de livro. Na livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim.

A Casa Cor 2010 terá importados. Como poltronas Frau e Fendi Casa, da Itália, e Gorenje, da Eslovênia.

A SP Escola de Teatro abriu vagas para cursos grátis.

Claudia Leitte é a primeira atração confirmada do Paulínia Fest, em setembro.

Às twitteiras de plantão: uma twittada gasta aproximadamente... 1,03 caloria.