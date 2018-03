Direto da Fonte

José Serra só apareceu depois da chuva no GP da Indy, domingo, no Anhembi, quando faltavam três voltas para o fim. Chegou quando o sol voltava a brilhar.

"Olha, não chega a ser tão emocionante quanto um Palmeiras e Santos, mas é muito interessante", comentou - sem imaginar que, no final da tarde, o seu Verdão arrancaria uma vitória histórica por 4 a 3, em Vila Belmiro.

Pista 2

Kassab não se assustou com a chuva durante a corrida do domingo no Sambódromo. "Temos um laudo técnico assegurando que a pista aguenta", disse à coluna.

A pista aguentou, mas a segurança não quis abusar: paralisou a corrida por meia hora, até a chuva parar.

Pista 3

Identificado o Mario Morais que bateu na primeira curva do GP da Indy. Vem a ser neto de Antonio Ermírio de Morais.

Trono

Nome cotado para suceder o comando da igreja Céu de Maria, fundada por Glauco: Padrinho Eduardo, que costumava conduzir encontros na ausência do cartunista.

Dobradinha

Walter Salles realmente gostou de Pachamama, dirigido por Erik Rocha.

Vai produzir o próximo longa do diretor - uma ficção sobre um aposentado no Rio.

Negócios à parte

Pelé declinou de acompanhar o Santos em amistoso em NY. Estará no México, gravando comercial.

Igualzinho

Gustav da Suécia e a rainha Silvia chegam ao Brasil, dia 22, por Recife. Em avião de carreira da TAP, com apenas... quatro seguranças.

Voz Inglória

Tarantino vai atacar de... dublador. Emprestará a voz para o smurf Gênio no longa que contará a história das criatura azuis.

Binóculos

O Festival de Ópera do Amazonas terá apoio de R$ 4, 5 milhões. Via Lei Rouanet.

Fator Aécio pró-Serra

Serra recebe amanhã, no Bandeirantes, Nárcio Rodrigues, presidente do PSDB mineiro. Até onde se sabe, vão fazer contas sobre a capacidade de transferência de votos de Aécio para Serra em Minas, num cenário em que, do outro lado, estão Hélio Costa, José Alencar, Patrus Ananias e Fernando Pimentel - além de Lula e Dilma, claro.

Com o surgimento da aliança "Dilmasia" - Dilma com o tucano Antonio Anastasia - Nárcio sugere a "Anastasserra".

Túnel

O mercado está curioso para saber como a GP vai avançar no acordo fechado com a Laep, dona da marca Parmalat. E, efetivamente, comprar a empresa.

Muitos tentaram comprá-la de Marcos Elias mas não arrumaram jeito de não serem considerados compradores pelos credores. E terem que pagar dívida gigantesca.

PÁREO PARA DILMA

O aniversário era do Jockey, que fez 135 anos no sábado. Mas o dia foi de Dilma, com direito a discurso e brincadeira com crianças. Bem humorada, ela aceitou até ensaiar passos de "rebolation" para o Pânico da TV.

Anibal Massaini, diretor de marketing do Jockey, explicou que a ideia de homenagear a ministra pelo Dia Internacional das Mulher foi da diretoria. Pensaram em alguém do PSDB? "Não, o PSDB não tem candidata mulher a presidente..." Mas... e Marina Silva, do PV? "É...Talvez no ano que vem..."

Entre petistas novos e antigos, até Naji Nahas apareceu para fazer a corte. A provocação do dia coube ao jóquei vencedor do páreo em homenagem à candidata petista, Ele a brindou com seu... chicote. "Xi, danou-se", reagiu em voz baixa outra homenageada com nome em um páreo, Ellen Gracie.

A ministra do STF, aliás, declinou de convite de Márcio Toledo, o presidente do Jockey, para entregar prêmios aos vencedores dos páreos ao lado da chefe da Casa Civil: "Não vamos misturar Executivo com Judiciário."

E Dilma voltou a esbarrar em nomes. "Quero agradecer ao presidente do Jockey, Marcio.... Botelho", disse em seu breve agradecimento. O que a levou, mais tarde, a explicar a Toledo e a Marta Suplicy que tem "um grande amigo" com esse nome. Solidário com a ministra, dom Fernando Antonio Figueiredo, bispo da diocese de Santo Amaro, acabo cometendo erro parecido: chamou-o de "Antonio Toledo".

Petista de carteirinha há muitos anos, Eleonora Rosset pediu foto ao lado de Dilma. "Ministra, estou com o mesmo tailleur que tinha usado no dia da posse do Lula." Um Christian Lacroix vermelho.

PEDRO VENCESLAU

Na frente

Kassab reduziu equipes que podam árvores. Só na Regional de Pinheiros ela diminuiu de 48 pessoas para 12.

Miguel Gonçalves Mendes, diretor do documentário sobre José Saramago, está em São Paulo. Vai finalizar o filme na produtora O2.

As lojas Suplicy Café recebem a exposição Domus, do fotógrafo Eduardo Girão.

A Rosa Preguiçosa, de Bel Alcantara Machado e Adriana Leonzini, virou só... Rosa.

Dona Ivone Lara é a convidada especial de Vanessa da Mata dia 30, no Via Funchal.

Mal terminada a corrida da Indy, camelôs já vendiam, a R$ 10, CDs piratas com... o o ronco dos motores.